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Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт

Сьогодні, 13:14
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Олена Шуляк: У парламенті зареєстрували законопроєкт про наставництво

Народні депутати від партії "Слуга Народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону про наставництво – інституту добровільної, безоплатної та регулярної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, законопроєкт встановлює правову основу для розвитку наставництва в Україні, що включає визначення переліку дітей та молодих людей, щодо яких може здійснюватися наставництво, визначення форм наставництва (індивідуального і корпоративного) та особливостей їх реалізації, встановлення вимог та критеріїв недопущення до кандидатів у наставники, запровадження соціальної послуги з організації наставництва, запровадження механізмів обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду в цій сфері тощо. Цей проєкт закону буде розглянутий Комітетом гуманітарної та інформаційної політики вже на наступному засіданні.

"Іноді дитині достатньо однієї людини, щоб не збитися з курсу. Не супергероя. Просто когось, хто скаже: "Я поруч. І в тебе все вийде!". Саме так працює наставництво – коли хтось із досвідом бере за руку того, хто лише починає свій шлях. І нарешті в Україні з’являються чіткі правила для тих, хто хоче бути поруч із дитиною не з обов’язку, а з віри в неї", – зазначила парламентарка.

Очільниця "Слуги Народу" зауважила, що кожен українець може стати наставником не лише для дитини з інтернату, а й для підлітка з родини у кризі чи з прийомної сім’ї, а також для молодої людини, яка вже досягла 18 років, але все ще потребує підтримки.

Олена Шуляк акцентувала увагу на тому, що вперше в історії українського законодавства – наставництво може бути корпоративним.

"Так, бізнес отримає можливість створювати менторські програми для дітей – з профорієнтацією, підготовкою до роботи і шансом на новий старт. Це не просто законопроєкт. Це шанс дати кожній дитині хоча б одну надійну людину поруч", – підкреслила Олена Шуляк.

Раніше в партії "Слуга Народу" повідомляли, що цього року держава надасть кошти на купівлю житла для 1,6 тис. ветеранів з інвалідністю та для членів родин загиблих захисників і захисниць, які стоять на квартирному обліку в громадах, де проживають. Мова йде як про воїнів, які захищали Україну під час повномасштабної війни, так і тих, хто брав участь в АТО/ООС.


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