На Полтавщині водійка Chevrolet влетіла у відбійник, проте сама не постраждала

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 281 Коментарів: 1

Учора, 27 квітня, близько 19.00 на 305 км автодороги Київ—Харків—Довжанський сталася дорожньо-траспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За попередніми даними, 37-річна водійка Chevrolet Aveo не врахувала дорожню обстановку та не дотрималася безпечної швидкості, в результаті чого не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та врізалася у відбійник.

В результаті зіткнення механічних пошкоджень зазнала автівка та дорожнє огородження. Водійка внаслідок аварії не постраждала.

Жінку патрульні оштрафували за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, учора на Полтавщині нетверезий водій влетів у паркан: травмувалася пасажирка.