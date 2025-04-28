У Кременчуці легковик врізався у світлофор: вулицю перекривали патрульні (доповнено)

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На дорозі лежать обірвані електродроти, тож містян закликають бути обережними

Сьогодні, 28 квітня, близько 12.40 у Кременчуці на вулиці Ігоря Сердюка поблизу перинатального центру сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль врізався у світлофор. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, патрульна поліція наразі перекрила рух вулицею, тому що на дорозі лежить обірваний електродріт. Сам автомобіль злетів з проїжджої частини на тротуар.

У результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працюють патрульна поліція та забезпечують рух автотранспорту в об'їзд.



