Сьогодні, 28 квітня, близько 12.40 у Кременчуці на вулиці Ігоря Сердюка поблизу перинатального центру сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль врізався у світлофор. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, патрульна поліція наразі перекрила рух вулицею, тому що на дорозі лежить обірваний електродріт. Сам автомобіль злетів з проїжджої частини на тротуар.
У результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працюють патрульна поліція та забезпечують рух автотранспорту в об'їзд.
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Як повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, рух дорогою уже відновили. На місці працюють патрульна поліція та комунальники, які встановлюють електродроти на місце.
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