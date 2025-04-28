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У Кременчуці винесли вирок жінці, яка торік побила фельдшерку під час виклику

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 694 Коментарів: 2

 

Обвинувачена відбулася штрафом у 850 гривень

Минулого тижня у Кременчуці винесли вирок жінці, яка торік під час виклику побила фельдшерку швидкої допомоги. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 23 квітня.

Нагадаємо, після події журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися із потерпілою, яка розповіла про усе, що тоді відбулося.

Бригада «швидкої» приїхала 23 вересня близько 3.00 на виклик до непритомної жінки в одній із 5-поверхівок на вулиці Сумській. Пацієнтка лежала у загальному коридорі, після первинного огляду медики встановили у неї ознаки наркотичного сп’яніння.

Біля жінки знаходився її чоловік. Коли медики сказали, що непритомну жінку потрібно госпіталізувати, той почав проявляти агресію. Потім він чимось напоїв жінку, від чого та прийшла до тями й уже сама почала агресивно ставитися до медиків. Потім почала бити фельдшерку по голові та шиї кулаками, а далі збила її з ніг на підлогу і продовжила наносити побої. Медикам вдалося вирватися від нападниці та вибігти надвір, де викликали поліцію та ще один екіпаж «швидкої» для допомоги.

Тоді потерпіла розповідала нам, що так просто це не залишить і піде до суду. Судова тяганина тривала понад пів року. В ухвалах згадується, що обвинувачена на засідання не з’являлася, тож суд застосовував до неї примусовий привід на засідання. У вироку також зазначено, що обвинувачена — мати чотирьох неповнолітніх дітей, одружена, не працює, раніше не судима.

Сама ж обвинувачена свою вину у скоєному визнала частково: розповіла, що у неї із фельдшеркою виник конфлікт, в результаті якого вони почали штовхатися. Потім вона схопила потерпілу за волосся, проте заявляє, що не била її.

Дії обвинуваченої суд кваліфікував як спричинення умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). 

На основі усіх матеріалів суд визнав жінку винною у скоєному і призначив їй покарання у вигляді 850 гривень штрафу — на думку суду, таке покарання буде необхідним та достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченої.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.

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Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: суд вирок суду швидка фельдшер напад побиття
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Коментарі: 2

1 432
Andron777:
Сьогодні, 13:40

20 баксів штрафу за побиття фельдшера яка приїхала рятувати їй життя... Це повне дно... На жаль... Нехай би здохла від передозу краще ця наркоманка.


3 0
432
shoni1970:
Сьогодні, 14:03

Цікаво, якби вона побила суддю, вирок був би аналогічним?


1 0

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