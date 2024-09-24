У ніч на понеділок, 23 вересня, фельдшерка Кременчуцької станції швидкої допомоги Зоя Калієнко разом із напарником поїхала на виклик до непритомної жінки. На місці медики встановили, що та, ймовірно, перебуває під дією наркотичних речовин. Проте коли жінка отямилась, то почала погрожувати медикині та бити її. Нині Зоя перебуває в лікарні зі струсом мозку і говорить: цю ситуацію просто так не залишить. Бо якби вона на виклик приїхала одна — ситуація могла б бути геть іншою
Пані Зоя працює в медицині близько 31 року, з них 12 — на Кременчуцькій станції швидкої допомоги. За цей час траплялося різне, але те, що вона пережила нещодавно — просто нечувано.
Жінка говорить: далі з колегою діяли за протоколом. Швидко провели первинний медичний огляд, глюкометрію, виміряли тиск і зробили кардіограму.
Увесь цей час на місці був присутній чоловік, який, ймовірно, «швидку» і викликав. Зоя розповідає: він представився чоловіком хворої. Коли ж медики сказали, що жінку потрібно госпіталізувати, він проявив агресію.
Далі ображати й погрожувати Зої почала уже жінка: спочатку на словах, а потім схопила за волосся і почала бити по голові та шиї кулаками. А далі збила фельдшерку з ніг і продовжила завдавати ударів.
Зоя змогла вибігти на вулицю і закритися у службовому автомобілі. У цей час саме під’їхали правоохоронці. Проте жінка викликала ще один екіпаж поліції для підкріплення, а також медиків «швидкої», аби ті надали допомогу і їй.
Після побиття у Зої почалися запаморочення, нудота й блювота. Колеги надали їй першу необхідну допомогу і відвезли до ЛІЛ «Кременчуцька», де жінка зараз і знаходиться у нейрохірургічному відділенні.
На місці події Зоя була із напарником, проте чоловік так званої хворої його тримав і не давав до колеги підійти, аби захистити чи надати допомогу.
З мешканців будинку на шум теж ніхто не вийшов…
На наше питання, як жінка оцінює ситуацію, аби вона була у бригаді сама, говорить:
Зоя говорить: врятувало її те, що за плечима має спортивний досвід і знає, як правильно потрібно згрупувати тіло, аби від ударів постраждати мінімально. Крім того, як їй відомо, нападниця — теж спортсменка.
Зоя написала заяву в поліцію та продовжує тримати зв’язок із правоохоронцями.
Потерпіла говорить: хоче надати ситуації максимального розголосу, адже таких прецедентів не має бути у суспільстві.
Зараз Зоя почувається трохи краще, але все одно загальний стан ще незадовільний.
Ми поцікавилися і в поліції щодо цієї ситуації. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління Анна Васенко підтвердила факт побиття фельдшерки жінкою. Говорить, наразі порушено кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують встановлювати усі деталі події.
Пані Зоя додає: на виклик бригада «швидкої» має завжди виїздити у повному складі, а не фельдшер і водій чи лікар і водій.
Нагадаємо, медики кременчуцької «швидкої» продовжують відстоювати права, аби виїздити на виклики по двоє у бригаді, а не по одному, як від них того вимагає керівництво.
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