Приїхала рятувати людину — натомість потрапила в лікарню: у Кременчуці фельдшерку «швидкої» побили під час виклику

Сьогодні, 14:26 Переглядів: 993 Коментарів: 1

У ніч на понеділок, 23 вересня, фельдшерка Кременчуцької станції швидкої допомоги Зоя Калієнко разом із напарником поїхала на виклик до непритомної жінки. На місці медики встановили, що та, ймовірно, перебуває під дією наркотичних речовин. Проте коли жінка отямилась, то почала погрожувати медикині та бити її. Нині Зоя перебуває в лікарні зі струсом мозку і говорить: цю ситуацію просто так не залишить. Бо якби вона на виклик приїхала одна — ситуація могла б бути геть іншою

Як усе було

Пані Зоя працює в медицині близько 31 року, з них 12 — на Кременчуцькій станції швидкої допомоги. За цей час траплялося різне, але те, що вона пережила нещодавно — просто нечувано.

— Близько 2.28 у понеділок ми отримали виклик про 20-річну жінку без свідомості. Адреса — вулиця Сумська. На місці ми побачили, що у загальному коридорі на спині лежить непритомна жінка. Під час первинного огляду помітили, що зіниці у неї звужені — це ознака наркотичного сп’яніння.

Жінка говорить: далі з колегою діяли за протоколом. Швидко провели первинний медичний огляд, глюкометрію, виміряли тиск і зробили кардіограму.

Увесь цей час на місці був присутній чоловік, який, ймовірно, «швидку» і викликав. Зоя розповідає: він представився чоловіком хворої. Коли ж медики сказали, що жінку потрібно госпіталізувати, він проявив агресію.

— Сказав, що сам розбереться у ситуації, надасть їй допомогу. Відштовхнув мене, почав ображати. Я відійшла вбік та викликала поліцію. Чоловік у цей час підійшов до неї (непритомної жінки — ред.), припідняв, дав їй випити якийсь один стакан, другий, крім цього, можливо, ще якісь пігулки давав. Але після цього жінка отямилась, стала збуджена й агресивна.

Далі ображати й погрожувати Зої почала уже жінка: спочатку на словах, а потім схопила за волосся і почала бити по голові та шиї кулаками. А далі збила фельдшерку з ніг і продовжила завдавати ударів.

— З моєї сторони був тільки захист. Я присіла і сховала голову між ніг, щоб якось зберегти обличчя, очі, ніс. І разом з тим я продовжувала своїми руками тримати її руки, щоб вона далі не виривала на мені волосся. Коли вона трошки послабила хватку, я просто штовхнула її й почала бігти з коридору.

Зоя змогла вибігти на вулицю і закритися у службовому автомобілі. У цей час саме під’їхали правоохоронці. Проте жінка викликала ще один екіпаж поліції для підкріплення, а також медиків «швидкої», аби ті надали допомогу і їй.

«Якби я приїхала на виклик сама — ми б з вами уже не розмовляли»

Після побиття у Зої почалися запаморочення, нудота й блювота. Колеги надали їй першу необхідну допомогу і відвезли до ЛІЛ «Кременчуцька», де жінка зараз і знаходиться у нейрохірургічному відділенні.

— Діагноз у мене зараз — закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Поки що у мене стаціонарне лікування, потім буде амбулаторне під наглядом сімейного лікаря, — розповідає нам потерпіла.

На місці події Зоя була із напарником, проте чоловік так званої хворої його тримав і не давав до колеги підійти, аби захистити чи надати допомогу.

З мешканців будинку на шум теж ніхто не вийшов…

— Третя година ночі — покликати з мешканців не було кого. Хоча там було дуже шумно, але двері були зачинені. Цей чоловік постійно тримав мого напарника і не давав підступитися до мене, щоб той надав мені допомогу, чи відтягнув ту жінку. І так само не давав змоги покликати на допомогу водія чи кого-небудь з вулиці.

На наше питання, як жінка оцінює ситуацію, аби вона була у бригаді сама, говорить:

— Якби я приїхала на виклик сама, то, може, ми з вами вже навіть не розмовляли…

Зоя говорить: врятувало її те, що за плечима має спортивний досвід і знає, як правильно потрібно згрупувати тіло, аби від ударів постраждати мінімально. Крім того, як їй відомо, нападниця — теж спортсменка.

— Вона молода, сильна. Під дією речовин її сила й агресія лише посилилася. Якби на моєму місці була молода дівчина з меншою вагою або жінка трохи старшого віку — це могло б закінчитися значно гірше.

«Я буду йти до кінця, аби усе було справедливо»

Зоя написала заяву в поліцію та продовжує тримати зв’язок із правоохоронцями.

— Я з поліцією говорила і телефоном згодом, вони й в лікарню до мене приїздили. З їхніх слів, ця жінка неодноразово притягувалася до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. У неї були кримінальні провадження, умовні терміни — це те, що мені наразі відомо.

Потерпіла говорить: хоче надати ситуації максимального розголосу, адже таких прецедентів не має бути у суспільстві.

— Коли екстрена медична допомога приїжджає на виклик, надає людині допомогу і ця людина потім його збиває, наносить моральні, фізичні травми — так не повинно бути. Я думаю, що я буду йти до кінця, аби усе було справедливо.

Зараз Зоя почувається трохи краще, але все одно загальний стан ще незадовільний.

— Відчуваю постійне запаморочення, шум у вухах, постійний головний біль, нудота. Так загалом трохи краще, але не зовсім…

Ми поцікавилися і в поліції щодо цієї ситуації. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління Анна Васенко підтвердила факт побиття фельдшерки жінкою. Говорить, наразі порушено кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують встановлювати усі деталі події.

«Медиків у бригаді швидкої має бути мінімум двоє»

Пані Зоя додає: на виклик бригада «швидкої» має завжди виїздити у повному складі, а не фельдшер і водій чи лікар і водій.

— Має бути мінімум два медичних працівники, бригада має у повному складі згідно з чинним законодавством. Ні в якому разі не можна, щоб приїздив один медпрацівник — така ситуація, як трапилася зі мною, могла б скінчитися набагато гірше. Їдеш на виклик уночі — а виходить, що їдеш до смерті…





Нагадаємо, медики кременчуцької «швидкої» продовжують відстоювати права, аби виїздити на виклики по двоє у бригаді, а не по одному, як від них того вимагає керівництво.