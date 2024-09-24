Уряд виділив 71,8 млн грн на друк та розсилку повісток поштою

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Ці кошти передбачені на централізований друк та розсилку 900 тисяч повісток до кінця 2024 року

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 71 млн 820 тисяч грн на централізований друк та розсилку 900 тисяч повісток для військовозобов’язаних до кінця 2024 року. Повістки для цього будуть сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Згідно з планом, на місяць буде друкуватися 300 тисяч повісток, які доставлятимуть адресатам рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Про це повідомила «Українська правда», яка оприлюднила витяг із пояснювальної записки до розпорядження уряду за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.

- 3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення і повідомленням про вручення, - йдеться у розпорядженні.

Це рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну 24 вересня.

Кошти для проведення друку виділяються з резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, через «Укрпошту» вже розіслали першу тестову партію з 1000 повісток з е-підписами керівників ТЦК. Про це заявив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».