Уряд виділив 71,8 млн грн на друк та розсилку повісток поштою

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 71 млн 820 тисяч грн на централізований друк та розсилку 900 тисяч повісток для військовозобов’язаних до кінця 2024 року. Повістки для цього будуть сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Згідно з планом, на місяць буде друкуватися 300 тисяч повісток, які доставлятимуть адресатам рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Про це повідомила «Українська правда», яка оприлюднила витяг із пояснювальної записки до розпорядження уряду за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.
Це рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну 24 вересня.
Кошти для проведення друку виділяються з резервного фонду державного бюджету.
Нагадаємо, через «Укрпошту» вже розіслали першу тестову партію з 1000 повісток з е-підписами керівників ТЦК. Про це заявив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Перевірити чинність повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та вручених через «Укрпошту», можна шляхом зчитування QR-коду в застосунку «Резерв+».
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