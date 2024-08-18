Перевірити повістку від ТЦК тепер можна буде у додатку «Резерв+» — рішення уряду

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Усім повісткам присвоять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці

Кабінет міністрів України на засіданні 16 серпня вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Зазначається, що зміни у постанові № 560 уточнили вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Відтепер таким повісткам присвоюється унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Кабмін також визначив механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру «Оберіг». Це можна зробити за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Зокрема, з використанням його мобільного додатка «Резерв+».

Уряд також визначив статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

Крім того, врегульовано:

визначення адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов’язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних,

зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

Видання зазначає, що текст змін до постанови Кабміну № 560 поки не опублікований. Тобто постанова ще не набрала чинності.

Нагадаємо, Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+».