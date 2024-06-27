Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 210 Коментарів: 1

Для того, щоб документ про бронювання зʼявився у застосунку, необхідно його оновити

У мобільний застосунок «Резерв+» додали інформацію про бронювання військовозобовʼязаних — тепер там можна переглядати статус заброньованих. Міністерство оборони вже внесло 340 тисяч записів щодо цього у реєстр «Оберіг». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ініціатива створення такого додатка є результатом роботи цифрової команди Міністерства оборони. А головна мета — забезпечити актуальну інформацію про бронювання в електронних військово-облікових документах. Раніше це не вдавалося через ручне введення даних та різні помилки, що могли займати кілька тижнів або навіть місяців.

Щоб переглянути статус бронювання в «Резерв+», потрібно:

Натиснути на кнопку з трьома крапками справа від документа.

Вибрати «оновити документ».

Після цього буде відображено актуальний статус.

Катерина Черногоренко написала, якщо бронювання було здійснено лише на папері, то статус «Заброньовано» з’явиться в додатку, а якщо бронювання ще триває, але в додатку це не відображається, то новий термін буде показано в «Резерв+».

Вона також зазначила, що робити якщо бронь не з’явилась у «Резерв+»

— Частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в «Резерв+». Цифровізація служить громадянам. І крок за кроком ми показуємо, що військовий облік може бути оптимізованим та ефективним завдяки цифровим інструментам, якою б нелегкою ця справа не була, — написала Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра оборони нагадала, що разом з Мінцифрою та Мінекономіки у відомстві готуються до бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств та пообіцяли, що «скоро цей процес стане автоматичним і непомітним для громадян».

Нагадаємо, 4 червня уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочку від мобілізації працівників, які були заброньовані Міністерством економіки України.