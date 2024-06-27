Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»

У мобільний застосунок «Резерв+» додали інформацію про бронювання військовозобовʼязаних — тепер там можна переглядати статус заброньованих. Міністерство оборони вже внесло 340 тисяч записів щодо цього у реєстр «Оберіг». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, ініціатива створення такого додатка є результатом роботи цифрової команди Міністерства оборони. А головна мета — забезпечити актуальну інформацію про бронювання в електронних військово-облікових документах. Раніше це не вдавалося через ручне введення даних та різні помилки, що могли займати кілька тижнів або навіть місяців.
Щоб переглянути статус бронювання в «Резерв+», потрібно:
Катерина Черногоренко написала, якщо бронювання було здійснено лише на папері, то статус «Заброньовано» з’явиться в додатку, а якщо бронювання ще триває, але в додатку це не відображається, то новий термін буде показано в «Резерв+».
Вона також зазначила, що робити якщо бронь не з’явилась у «Резерв+»
Заступниця міністра оборони нагадала, що разом з Мінцифрою та Мінекономіки у відомстві готуються до бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств та пообіцяли, що «скоро цей процес стане автоматичним і непомітним для громадян».
Нагадаємо, 4 червня уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочку від мобілізації працівників, які були заброньовані Міністерством економіки України.
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