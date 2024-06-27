Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Міноборони додало можливість перевірити статус бронювання у застосунку «Резерв+»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 210 Коментарів: 1

 

Для того, щоб документ про бронювання зʼявився у застосунку, необхідно його оновити

У мобільний застосунок «Резерв+» додали інформацію про бронювання військовозобовʼязаних — тепер там можна переглядати статус заброньованих. Міністерство оборони вже внесло 340 тисяч записів щодо цього у реєстр «Оберіг». Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ініціатива створення такого додатка є результатом роботи цифрової команди Міністерства оборони. А головна мета — забезпечити актуальну інформацію про бронювання в електронних військово-облікових документах. Раніше це не вдавалося через ручне введення даних та різні помилки, що могли займати кілька тижнів або навіть місяців.

Щоб переглянути статус бронювання в «Резерв+», потрібно:

  • Натиснути на кнопку з трьома крапками справа від документа.
  • Вибрати «оновити документ».
  • Після цього буде відображено актуальний статус.

Катерина Черногоренко написала, якщо бронювання було здійснено лише на папері, то статус «Заброньовано» з’явиться в додатку, а якщо бронювання ще триває, але в додатку це не відображається, то новий термін буде показано в «Резерв+».

Вона також зазначила, що робити якщо бронь не з’явилась у «Резерв+»

— Частину наказів про бронювання нам не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте ми вже працюємо над чітким та прозорим алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в «Резерв+». Цифровізація служить громадянам. І крок за кроком ми показуємо, що військовий облік може бути оптимізованим та ефективним завдяки цифровим інструментам, якою б нелегкою ця справа не була, — написала Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра оборони нагадала, що разом з Мінцифрою та Мінекономіки у відомстві готуються до бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств та пообіцяли, що «скоро цей процес стане автоматичним і непомітним для громадян».

Нагадаємо, 4 червня уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочку від мобілізації працівників, які були заброньовані Міністерством економіки України.

ПО ТЕМІ:

Повноцінна версія застосунку «Резерв+» з електронним військовим квитком з’явиться в червні

Міноборони планує додати в застосунок «Резерв+» нові функції

«Економічне бронювання не спрацювало в жодній країні» — голова Верховної Ради Стефанчук

Хто займається бронюванням та чому виникли черги біля ТЦК — речник Полтавського ОТЦК

Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ бронювання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 483
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:51

Криворукікривоокі. Оновив данні, з'явилося, шо я на обліку, але нижче пише виключений з обліку аб.10 ч.1 ст.23- це типа опікунство!!!. Потім ще оновив - воно пропало!😂😂😂 Додаток живе своїм життям....


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх