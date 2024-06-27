На Кременчуччині уже розпочалися жнива

У Кременчуцькому районі уже розпочалися жнива. Про це сьогодні, 27 червня, під час брифінгу відзвітував виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За словами Даценка, Кременчуччина розпочала збирати врожай одна з найперших в області.
Станом на сьогодні уже розпочали збирати ранні зернові та зернобобові культури на площі 616 га:
Збирати озиме жито аграрії поки не починали.
Намолотити на сьогодні уже встигли 1942 тонни врожаю:
Артем Даценко говорить, що наразі середня врожайність ранніх зернових становить 31,5 центнера з гектара.
Нагадаємо, у квітні начальник Кременчуцької РВА говорив, що цього року аграрії засіяли 5 тисяч 751,4 гектара ранніх зернових.
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