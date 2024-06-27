На Кременчуччині уже розпочалися жнива

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 132

Цього року збирати урожай Кременчуцький район почав одним із перших в області

У Кременчуцькому районі уже розпочалися жнива. Про це сьогодні, 27 червня, під час брифінгу відзвітував виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За словами Даценка, Кременчуччина розпочала збирати врожай одна з найперших в області.

Станом на сьогодні уже розпочали збирати ранні зернові та зернобобові культури на площі 616 га:

озима пшениця — 213 га;

озимий ячмінь — 127 га;

озимий ріпак — 232 га;

горох — 53 га.

Збирати озиме жито аграрії поки не починали.

Намолотити на сьогодні уже встигли 1942 тонни врожаю:

озима пшениця — 746 т;

озимий ячмінь — 482 т;

озимий ріпак — 603 т;

горох — 111 т.

Артем Даценко говорить, що наразі середня врожайність ранніх зернових становить 31,5 центнера з гектара.

— Аграрії мають відповідні сили й засоби збирати уражай зараз. Як я вже сказав, робити це ми почали одні з найперших. Якщо нічого не заважатиме, то аграрії можуть зібрати увесь врожай. Прогнози на це у нас непогані, — підсумував Даценко.

Нагадаємо, у квітні начальник Кременчуцької РВА говорив, що цього року аграрії засіяли 5 тисяч 751,4 гектара ранніх зернових.