Як Горішні Плавні отримали ще одну ліцензію на Олімпіаду

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 76 Партнерський проєкт

Максим Городинець вперше в кар’єрі став чемпіоном Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 м та виборов олімпійську ліцензію

Вихованець ДЮСШ № 1 Максим Городинець переміг на чемпіонаті Європи зі стрільби на дистанціях 25 м та 50 м Хорватії, здобувши для України шосту ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Також чоловіча команда за участі Максима Городинця виборола срібну медаль у стрільбі зі швидкострільного пістолета. До 8 червня у хорватському Осієку тривало Євро-2024 з кульової стрільби. За звання найсильніших змагалися 515 спортсменів із 37 країн. Чемпіонат Європи з кульової стрільби на дистанціях 25 м та 50 м є одним з останніх етапів відбору на Олімпіаду-2024, на ньому розігруються ліцензії з двох видів стрільби: з пістолета на дистанції 25 м та з гвинтівки з трьох положень (на 50 м). Про це повідомили в ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів.

Останню можливість здобути олімпійську перепустку українські спортсмени мали у швидкісній стрільбі з пістолета серед чоловіків. За підсумками кваліфікації до фіналу пройшли одразу двоє наших стрільців: Максим Городинець із Горішніх Плавнів та Володимир Пастернак зі Львова. У підсумку представник нашого міста здобув чергову путівку на паризьку Олімпіаду. Сумарно українські спортсмени вибороли шість олімпійських ліцензій у стрільбі: п’ять у кульовій та одну в стендовій. Перепустка Максима Городинця є неіменною. Це означає, що на Олімпіаду-2024 тренерський штаб нашої збірної може виставити й іншого стрілка.

Як передає «Суспільне. Спорт», із шести учасників фіналу на ліцензії претендували чотири стрільці: обидва українці, а також чех Матей Рампула та італієць Ріккардо Маццеті. Одному з українських спортсменів було достатньо випередити представника Чехії чи Італії для здобуття квоти. До фінальної четвірки пройшов лише Максим Городинець, який разом із німцем Крістіаном Райтцом мали по 21 влучному пострілу за підсумками п’яти серій. За підсумками шостої серії пострілів наш спортсмен випередив Матея Рампулу і став чемпіоном, також випередивши Ріккардо Маццеті на три точні постріли.

Максим Городинець вперше в кар’єрі став чемпіоном Європи у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 м та виборов олімпійську ліцензію. Завдяки цьому Україна вперше з 2016 року матиме представників на Олімпіаді у швидкісній стрільбі на дистанції 25 м. У командних змаганнях Максим Городинець разом із львів’янами Павлом Коростильовим та Володимиром Пастернаком здобули срібну медаль у стрільбі зі швидкострільного пістолета. У міксті дуетів у цьому виді стрільби Максим Городинець та Юлія Коростильова стали першими.

У Горішньоплавнівській міській раді повідомили, що експертна комісія НОК України визнала Максима Городинця найкращим спортсменом травня 2024 року. А найкращим тренером місяця став Владислав Григоренко — нинішній наставник Максима Городинця (перший тренер спортсмена — Віктор Недбайло).

«Найважче було мотивувати себе після невдалих стартів, у кульовій стрільбі немає суперників, перемагає кращий результат, ми змагаємося зі всіма спортсменами одночасно, — розповів «Хронікам тижня» Максим Городинець. — Але бажання добитися успіху сильніше за лінь та розчарування, так і з’являється мотивація до перемоги».