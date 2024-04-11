«Ситуація з працюючими чоловіками важка»: на Кременчуччині завершили посівну ранніх зернових

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 127

Сьогодні, 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації розповіли про завершення посівної на Кременчуччині. За словами очільника РВА Олега Лєдніка, загальна кількість посіву становить 5 тисяч 751,4 гектара ранніх зернових. Журналісти запитали в очільника військової адміністрації, чи вистачає для на Кременчуччині фахівців, які займаються посівною.

— Що стосується людей, які залучені у наших економічних процесах, то ні для кого не секрет, що тривають заходи мобілізації. Ми призиваємо до лав ЗСУ юнаків, починаючи з 27 років, поки не внесені відповідні зміни. Ситуація важка з наповнюваністю, особливо чоловіків, як у сільській, так і у міській місцевості. Але якщо є процеси, які потребують втручання, якщо необхідно зберігати спеціалістів — всі проявляють гнучкість, і ми у робочому порядку процеси відпрацьовуємо. У нас немає такого, що підприємства залишаємо без ключових спеціалістів, — прокоментував Олег Лєднік.

Нагадаємо, раніше Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв. Також аграріїв Кременчуччини залучатимуть до зрошувального землеробства та розчищення русла річки Хорол. Станом на 8 квітня полтавські аграрії засіяли уже близько 95% запланованої площі.

Сьогодні Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.