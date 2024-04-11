«Ситуація з працюючими чоловіками важка»: на Кременчуччині завершили посівну ранніх зернових

У РВА розповідають, що виконали план посівної ранніх зернових. Чоловіків у зв’язку з мобілізацією бракує, але громади намагаються зберігати спеціалістів
Сьогодні, 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації розповіли про завершення посівної на Кременчуччині. За словами очільника РВА Олега Лєдніка, загальна кількість посіву становить 5 тисяч 751,4 гектара ранніх зернових. Журналісти запитали в очільника військової адміністрації, чи вистачає для на Кременчуччині фахівців, які займаються посівною.
Нагадаємо, раніше Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв. Також аграріїв Кременчуччини залучатимуть до зрошувального землеробства та розчищення русла річки Хорол. Станом на 8 квітня полтавські аграрії засіяли уже близько 95% запланованої площі.
Сьогодні Верховна рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
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