На Полтавщині чоловік загинув, травмувавши ногу мотоблоком

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Учора, 10 квітня, близько 20.00 у селі Селещина на Полтавщині чоловік травмував собі ногу під час роботи з мотоблоком, а потім від отриманих травм помер у кареті «швидкої». Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, загиблим виявився 59-річний місцевий мешканець. Ногу він травмував від рухомої частини мотоблока. Медики прибули на виклик, але врятувати чоловіка не вдалося — він помер дорогою до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік травмував ногу мотоблоком: врятувати кінцівку не вдалося.