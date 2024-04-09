На Полтавщині чоловік травмував ногу мотоблоком: врятувати кінцівку не вдалося

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Учора, 8 квітня, близько 11.00 в одному із сіл Драбинівської громади Полтавського району чоловік травмував ногу мотоблоком. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, 59-річний місцевий мешканець травмувався під час використання мотоблока у домогосподарстві. Постраждалого доправили у лікарню. У поліції зазначають, що врятувати травмовану ногу не вдалося.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час використання електроінструментів, бензопил, мотоблоків та іншої техніки.

Нагадаємо, у Полтаві двоє чоловіків травмувалися під час падіння з крана: пиляли сухі гілки й упали.