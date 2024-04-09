Керівнику Держпродспоживслужби у Кременчуці погрожували

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9 квітня в офісі Кременчуцького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області була поліція. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили читачі.

За інформацією пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, керівникові кременчуцької Держпродспоживслужби погрожували телефоном.

— До Кременчуцького районного управління поліції звернувся керівник даної установи з приводу погрози телефоном від невідомих осіб. Виїздила туди слідчо-оперативна група, зібрано матеріал. Наразі будемо давати юридичну оцінку викладеному в заяві факту, — повідомила Анна Васенко.

Ми також зателефонували у приймальню місцевої Держпродспоживслужби, але там нам повідомили, що нічого незвичайного не сталось і жодних працівників поліції там не бачили.

Нині начальником Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби є Володимир Барчук.

Нагадаємо, на останньому пленарному засіданні Кременчуцької міської ради 15 березня влада порушила питання роботи Держпродспоживслужби в місті. Місцевий депутат та бізнесмен Сергій Порчирян заявив, що «багато підприємців і депутатів вже неодноразово чули інформацію в місті, що даний орган контролю, як кажуть «кошмарить бізнес».