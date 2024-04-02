Тиск на бізнес та чутки про хабар. Що відомо про роботу Держпродспоживслужби у Кременчуці

На останньому пленарному засіданні Кременчуцької міської ради 15 березня влада порушила питання роботи Держпродспоживслужби в місті. Місцевий депутат та бізнесмен Сергій Порчирян заявив, що «багато підприємців і депутатів вже неодноразово чули інформацію в місті, що даний орган контролю, як кажуть «кошмарить бізнес». Він запропонував запросити керівника Кременчуцької районної організації Держпродспоживслужби й заслухати, «яким чином ця організація примудряється робити все для того, щоб бізнес страждав в місті».
Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що нині на цю службу є багато скарг від малого та середнього бізнесу.
Кременчуцький депутат міської ради Микола Бокован розповів, що також спілкувався з підприємцями, які «вважають себе постраждалими від дій Держпродспоживслужби».
Він додав, що за словами представників великих мереж по всій Україні, підхід роботи Держпродспоживслужби на Полтавщині «є дещо іншим, аніж по всій Україні», втім суди в області частіше стають на бік підприємців, додає Бокован.
Пропозицію Сергія Порчиряна міська влада підтримала — депутат мав надати звернення, а за результатами звернення міська рада мала підготувати листа до Держпродспоживслужби.
Кременчуцький депутат Богдан Лазоренко вже звернувся до очільника Полтавської обласної прокуратури Євгена Гладія. Наразі відкрите кримінальне провадження за ст. 368 ч.1.
Як зазначило Головне управління Держпродспоживслужби у відповіді на запит ТЪ, у них відсутні будь-які факти, які б свідчили про протиправні дії працівників, зокрема вимагання хабаря у підприємців.
Також додають, що повідомлення міського голови Кременчука «направлене на дискредитацію та підрив авторитету Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області». Крім того, його слова не підкріплювалися документальними доказами, а «отже містять неправдиві факти».
За словами кількох джерел «Телеграфа» у кременчуцьких бізнесових колах, вони не мали проблем з працівниками Держпродспоживслужби, втім додають, що мали від них деякі зауваження.
Крім того, з вимаганням хабарів він також не стикався.
Нагадаємо, з 2022 року у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області запрацювала цілодобова «гаряча лінія».
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