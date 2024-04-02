Тиск на бізнес та чутки про хабар. Що відомо про роботу Держпродспоживслужби у Кременчуці

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 106

Що каже влада, сам бізнес і яка відповідь управління Полтавщини

На останньому пленарному засіданні Кременчуцької міської ради 15 березня влада порушила питання роботи Держпродспоживслужби в місті. Місцевий депутат та бізнесмен Сергій Порчирян заявив, що «багато підприємців і депутатів вже неодноразово чули інформацію в місті, що даний орган контролю, як кажуть «кошмарить бізнес». Він запропонував запросити керівника Кременчуцької районної організації Держпродспоживслужби й заслухати, «яким чином ця організація примудряється робити все для того, щоб бізнес страждав в місті».

— Особисто від себе додам, що до того, як керівником цієї районної організації став даний керівник, ми й не дуже і знали про такий орган контролю (ймовірно, маючи на увазі керівника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Володимира Барчука — ред.). Цей бізнес-клімат може напряму вплинути на надходження до нашого бюджету, — сказав Сергій Порчирян.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що нині на цю службу є багато скарг від малого та середнього бізнесу.

— Приходять підприємці й кажуть: «Нам поставили п’ятірку», я кажу: «У сенсі?» «Ну як, щоб ми працювали місяць без проблем — 5 тисяч доларів треба віддати». Кажу: «Дорого, це за 3 магазини?» «Да». Як Ви вважаєте, це адекватно? Дехто платить, на жаль. Багато людей говорять, що поставили на рахунок і мають платити, — сказав мер Кременчука.

Кременчуцький депутат міської ради Микола Бокован розповів, що також спілкувався з підприємцями, які «вважають себе постраждалими від дій Держпродспоживслужби».

— Коли була ситуація по річці Псел і коли теж залучалась Держпродспоживслужба. Коли ми ставили прості питання: «Ви знаєте, які є у вас підприємства, які потенційно підпадають під цю групу ризику, яка могла створити таке забруднення», вони казали: «Зараз мораторій на перевірки, ми не можемо». За моєю інформацією від підприємців, у них відпрацьована схема — є у них дружні громадяни, які можуть звернутись зі скаргами. І я Вам скажу, якщо проаналізувати скарги, ми б побачили, наскільки громадяни освічені у законах про рекламу, у законах про продаж підакцизних товарів, — розповів Микола Бокован.

Він додав, що за словами представників великих мереж по всій Україні, підхід роботи Держпродспоживслужби на Полтавщині «є дещо іншим, аніж по всій Україні», втім суди в області частіше стають на бік підприємців, додає Бокован.

Пропозицію Сергія Порчиряна міська влада підтримала — депутат мав надати звернення, а за результатами звернення міська рада мала підготувати листа до Держпродспоживслужби.

Кременчуцький депутат Богдан Лазоренко вже звернувся до очільника Полтавської обласної прокуратури Євгена Гладія. Наразі відкрите кримінальне провадження за ст. 368 ч.1.

— Повертаючись до публічної репліки, що пролунала з вуст міського голови Віталія Малецького на сесії міської ради. Стосувалася вона, неправомірних дій з боку представників Держспоживслужби. Нібито вимагання 5000 доларів США з місцевого бізнесмена, — йдеться у повідомленні депутата.

Позиція Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області

Як зазначило Головне управління Держпродспоживслужби у відповіді на запит ТЪ, у них відсутні будь-які факти, які б свідчили про протиправні дії працівників, зокрема вимагання хабаря у підприємців.

Також додають, що повідомлення міського голови Кременчука «направлене на дискредитацію та підрив авторитету Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області». Крім того, його слова не підкріплювалися документальними доказами, а «отже містять неправдиві факти».

Що говорить бізнес

За словами кількох джерел «Телеграфа» у кременчуцьких бізнесових колах, вони не мали проблем з працівниками Держпродспоживслужби, втім додають, що мали від них деякі зауваження.

— Особливого тиску від них немає. Бувають всякі випадки, але у принципі без претензій, — говорить один зі співрозмовників ТЪ.

Крім того, з вимаганням хабарів він також не стикався.

— Слава Богу, нас це не торкнулось, — зазначив ще один підприємець у коментарі ТЪ.