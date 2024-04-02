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Кременчук, Здоров'я

Що буде, якщо людина перенесе інсульт на ногах і вчасно не звернеться за медичною допомогою

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 214

 

Медик Сергій Миргородський пояснює, що якщо не лікувати інсульт вчасно, не вдасться відновити втрачені функції — мовні, зорові, координацію рухів

Під час прямого ефіру у лікаря вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги Сергія Миргородського запитали, що буде, якщо людина перенесе інсульт на ногах і вчасно не звернеться за медичною допомогою.

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Він пояснив, що залишкові явища перенесеного інсульту, як і його клінічні прояви — це, наприклад, коли порушується координація рухів, не працюють руки та ноги:

— Люди будуть тягати (вибачайте, що таке слово сказав) ногу або будуть другою рукою допомагати враженій руці виконувати якісь функції.

Медик каже, що можуть бути порушення мови, коли людина розмовляє нечітко або зовсім не розмовляє, або й емоційні наслідки — люди після інсульту «стають запальні, гарячі, неадекватні, так скажемо».

На запитання журналіста, чи погіршуються ці симптоми з часом, якщо немає лікування, Сергій Миргородський відповідає:

— Якщо немає лікування, то вони будуть погіршуватися. Але потім симптоми й в період реабілітації не відновлюються. Вони залишаться на тому рівні, на якому були після виписки зі стаціонару, і відновленню уже не підлягають. Не вдасться відновити втрачені функції — мовні, зорові, координацію рухів, хиткість при ходьбі. Так люди й інвалідизуються, якщо не проводити спеціалізоване лікування мозгових інсультів.

Також лікар зазначив, що можливе повне відновлення, якщо було своєчасне звернення, своєчасно провели процедуру тромболізису, тобто кровообіг у враженій зоні був відновлений до того, як відмерли нервові клітини. Сергій Миргородський наголосив, що реабілітаційні заходи мають проводити пацієнту якнайраніше — з першого дня стаціонарного лікування, коли виник інсульт.

Нагадаємо, у Першій міській лікарні ім. Богаєвського працює відділення реабілітації хворих після інсульту.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: інсульт лікар симптоми
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