Медик Сергій Миргородський пояснює, що якщо не лікувати інсульт вчасно, не вдасться відновити втрачені функції — мовні, зорові, координацію рухів
Під час прямого ефіру у лікаря вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги Сергія Миргородського запитали, що буде, якщо людина перенесе інсульт на ногах і вчасно не звернеться за медичною допомогою.
Він пояснив, що залишкові явища перенесеного інсульту, як і його клінічні прояви — це, наприклад, коли порушується координація рухів, не працюють руки та ноги:
Медик каже, що можуть бути порушення мови, коли людина розмовляє нечітко або зовсім не розмовляє, або й емоційні наслідки — люди після інсульту «стають запальні, гарячі, неадекватні, так скажемо».
На запитання журналіста, чи погіршуються ці симптоми з часом, якщо немає лікування, Сергій Миргородський відповідає:
Також лікар зазначив, що можливе повне відновлення, якщо було своєчасне звернення, своєчасно провели процедуру тромболізису, тобто кровообіг у враженій зоні був відновлений до того, як відмерли нервові клітини. Сергій Миргородський наголосив, що реабілітаційні заходи мають проводити пацієнту якнайраніше — з першого дня стаціонарного лікування, коли виник інсульт.
Нагадаємо, у Першій міській лікарні ім. Богаєвського працює відділення реабілітації хворих після інсульту.
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