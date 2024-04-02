Музична комедія у стилі джаз «HOTEL’57: секстет колишніх» у Кременчуці

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 604

Власник готелю Артур впевнений: якщо навчитись вирізняти недоліки колишніх у нових обраницях, це допоможе йому знайти споріднену душу. Чи вдасться Артуру провести експеримент зі своїми експодружками Скарлетт, Рубі, Белією, Кейт та Пейдж, та чи покохає він ідеальну жінку врешті-решт? Дізнаємось на яскравій, емоційній, часом звабливій та надзвичайно запальній музичній виставі від Харківського Незламного Театру «057».

2 квітня 18:00

Будинок культури «Нафтохімік»

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Квитки bit.ly/myuzikl-hotel57-kremenchuk-02-04

Обмеження за віком: 16+