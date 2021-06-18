У Кременчуці відділення реабілітації хворих після інсульту прийматиме пацієнтів з наступного тижня

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Фото: Артем Коваленко

18 червня у Першій міській лікарні ім. Богаєвського відкрили відділення ранньої реабілітації хворих після інсульту. Вже з наступного тижня там почнуть приймати пацієнтів з Південного госпітального підокругу. Журналістам показали, як виглядає новий корпус та розповіли про те, які медичні послуги надаватимуть у ньому.

Перша міська лікарня ім. Богаєвського – одна з чотирьох в області, яка має (вже другий рік) договір з Національною службою здоров'я України щодо лікування хворих з гострим інсультом.

Зокрема, нагадаємо, що тут проводять процедуру тромболізису, яка дає гарні результати лікування інсульту у перші години після того, як він стався. Детально про неї ви зможете прочитати у цьому матеріалі. Невропатологи та анастезіологи медзакладу протягом року проходили спеціальне навчання, щоб проводити тромболітичну терапію (це обов'язкова вимога НСЗУ) і мають відповідні сертифікати.

За кількістю проведених процедур тромболізису Кременчуцька перша міська лікарня посідає друге місце в області після Полтавської обласної клінічної лікарні ім. Скліфосовського.

Національна служба здоров'я України виділяє на одного пацієнта, який переніс інсульт, близько 53 тис грн, покриваючи вартість тромболізису (більше 30 тис грн), комп'ютерну томографію для діагностики та повторне КТ, а також терапію під час гострого періоду. Тепер же пацієнти зможуть отримати і реабілітаційні послуги у новому відділенні за рахунок державного бюджету.

Раніше після інсульту людина перебувала у неврологічному відділенні, проте через сім днів її виписували додому. Проте більшість з цих пацієнтів потребує реабілітації та відновлення після перенесеного стану. Для цього і створили цей новий корпус. Правильна та вчасна реабілітація на 30-40% знижує вірогідність того, що людина залишиться інвалідом.

У реабілітаційному відділенні є 12 ліжок, за рік лікуватимуть 300 пацієнтів. За словами директорки лікарні Галини Бородянець, починають з мінімуму за кількістю ліжок, але у планах є розширення відділення.

- Це не паліативна і не реабілітаційна допомога для всіх груп населення. Це тільки після гострого інсульту. Стався інсульт, пройшло до 7 днів, людина перебувала у нас в неврології, потім ці пацієнти переходять сюди. Далі (нам би хотілося, звичайно, щоб люди повністю відновлювалися, але не завжди таке відбувається) вже йде співпраця з іншими нашими лікувальними підприємствами: і водолікарнею, і госпіталем ветеранів війни, - пояснює пані Бородянець.





Тож хворі зможуть лікуватися у новому відділенні 10-20 днів.

- Відразу, забігаючи наперед, кажу: в цьому відділенні практично до мінімуму буде зведене медикаментозне лікування. Тут працюватимуть - вони у нас в штаті є - фізичний терапевт, логопед, психолог, масажист. Це люди, які повинні будуть з перших днів працювати з такими пацієнтами, - каже Галина Бородянець.





Вона додає, що здебільшого люди бояться їхати до медзакладу навіть коли цього потребують, не вірять у те, що лікування безкоштовне. Тому невропатолог з Першої лікарні проводить тренінги для сімейних лікарів та працівників «швидкої», щоб вони могли вчасно виявити інсульт, пояснити людині все необхідне та вчасно направити на подальше лікування.











Наразі не всі ліжка у відділенні обладнані кисневими точками, проте той відсоток, який затребуваний НСЗУ, виконаний. У палатах та санвузлах є кнопки виклику медперсоналу.

Вертикалізатор (він мобільний, на електричній батареї) для паралізованих хворих з вестибулярними порушеннями та запамороченням. У залежності від того, як скоро вони пройдуть, у людини швидше нормалізується емоціональний стан і вона почне ходити. Стіл можна підвезти до будь-якого ліжка, потім на нього перекладають пацієнта і підіймають до тих пір, доки тіло не прийме вертикальне положення.

- Якщо раніше хворих з інсультами підіймали на 5-6 добу, то зараз необхідна рання вертикалізація – це як мінімум друга-третя доба, - коментує завідувачка неврологічного відділення Ірина Піскунова, чим цінне дане обладнання.





Обладнання для відновлення моторики

Для відновлення координації рухів, аби знову повноцінно ходити

Гаряча вода постачатиметься за рахунок бойлерів. Біля душових кабінок та у санвузлах є спеціальні поручні, за які людина може триматися за необхідності.

На подвір'ї почали облаштовувати невеличкий сквер – уклали доріжки, вже закупили лави; тут пацієнти зможуть проводити час та дихати свіжим повітрям.