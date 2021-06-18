Давні схеми, знайомі учасники: як 2 фірми розіграли 14-мільйонний тендер від КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 815 Коментарів: 2

Поведінка двох учасників тендеру містить ознаки змови і не схожа на справжню конкуренцію – такого висновку ми дійшли, аналізуючи закупівлю

Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило роботи з реконструкції котельні кварталу №620, що у Крюкові. Нещодавно підприємство провело тендер. Очікувана сума закупівлі складала 14,17 млн грн. (Раніше тут уже міняли 2 котли, залишився ще один старий - саме з його заміною і пов'язаний тендер, пояснили в КП «Теплоенерго»).





Що мають зробити на котельні

Встановити новий газовий котел (VIESSMANN Vitomax LW або еквівалент) — замість старого котла.

Встановити мережну та циркуляційну насосні станції та інше обладнання, пов'язане з заміною котла.

Передбачений нові тепловий та газовий лічильники.

Ремонт самого приміщення котельні (заміна віконних блоків та інше).

Пусконалагоджувальні роботи.

У результаті відкритих торгів з двома учасниками КП «Теплоенерго» уклало угоду з ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» на суму 11,7 млн грн. Отримана сума економії значна – 2,47 млн грн, і це плюс.

Проте не все чудово з багатомільйонним тендером.

Скаргу на умови закупівлі розглядає Держаудитслужба

Переможець тендеру взявся виконати роботи на котельні в рекордно малий термін – 60 календарних днів з моменту укладення угоди (як і передбачає тендерна документація). Натомість термін дії договору, відповідно до умов, розміщених у системі Prozorro – до 31 грудня 2022 року. Саме ця невідповідність лягла в основу скарги від ГО «Антикорупційний центр» до Держаудитслужби.

Автори звернення вважають, що тендерна документація складена не у відповідності до вимог Закону «Про публічні закупівлі», відтак закупівля має бути скасована та оголошена заново.

«Дана невідповідність вводить учасників в оману та не дає можливість коректно розрахувати тендерну пропозицію. Вимагаємо від Замовника скасувати дану закупівлю, привести оголошення та тендерну документацію у відповідність та оголосити закупівлю повторно», - йдеться у тексті скарги.

Вона чекає на розгляд Держаудиту, який має встановити, чи було порушення – наразі відповіді поки що немає.

Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний пояснює, що термін 60 календарних днів на реконструкцію передбачений тому, що котельня повинна бути готова до майбутнього опалювального сезону. А термін дії договору довший, оскільки в бюджеті немає всієї суми коштів – і тому підприємство платитиме підряднику до кінця 2022 року.

Ми запитали і про те, чому тендер був оголошений не з початку року, а лише наприкінці квітня? (Адже якби закупівлю оголосили раніше, майбутній підрядник мав би більше часу на роботи. А відповідно, коло учасників могло б бути ширшим – більшим, ніж два учасника).

На це Віталій Одношевний відповів, що очікували виготовлення проекту на реконструкцію (на неї проводили окремі торги).

Що відомо про переможця тендеру

Назва фірми-переможця ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» видалася нам знайомою по попередніх підрядах КП «Теплоенерго». Та виявилося, що це інший підрядник – за назвою дуже схожий на попереднього улюбленого підрядника – ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» - майже як двійнятко. І схожі вони не лише за назвою. Керівником та співзасновником ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» є Жилковський Руслан Георгіович. За даними аналітичної системи YouControl, яка агрегує дані з відкритих державних реєстрів, раніше (до 2011 року) він керував уже знайомим нам підприємством ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг». А в числі його співзасновників до 2020 року була людина з таким самим прізвищем – Жилковська Світлана Олександрівна. Отже, зв’язки двох фірм очевидні.

ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» розробляло схему теплозабезпечення міста за 999 999 грн – тоді «ТелеграфЪ» звертав увагу, що договір укладений на допороговій закупівлі «в обхід» тендеру – не вистачило лише 1 грн до суми, за якою закон зобов’язує проводити відкриті торги (поріг на послуги у даному випадку, для суб'єктів у сфері теплопостачання – 1 млн грн).





На котельні №620, за яку зараз береться її «двійник», ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» у 2019 році вже виконувало роботи з реконструкції– тоді контракт знову (як і зі схемою) був укладений без тендеру на суму, близьку до порогів – 4 984 064 грн (поріг на роботи складає 5 млн грн) — у процесі суму зменшили до 4,7 млн грн.

На цій же котельні ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» на допорогах у 2020 році встановлювало систему погодного регулювання за 1,7 млн грн.

У цілому, за даними bi.prozorro, за роки співпраці (з 2018 по 2020 рік) КП «Теплоенерго» уклало угод зі «Стікс-оіл Інжиніринг» на суму 32,8 млн грн. Кременчуцьке комунальне підприємство стало ТОП-замовником цієї фірми за сумою укладених договорів.

При цьому все це були прямі підряди — допороги, без тендерів. Серед них і труба на котельні КП «Теплоенерго» на Занасипі - правоохоронці тоді запідозрили кримінал та відкрили провадження, проте наразі невідомо, чим завершилося розслідування, свіжих даних у судовому реєстрі немає. Але ця ж фірма нещодавно засвітилася одразу в інших корупційних кримінальних справах, про що нам стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень:

у Житомирській області – про ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах ( справа № 295/11434/20);

у Білій Церкві – про відмивання коштів шляхом фіктивних закупівель при реконструкції котельні (справа № 376/1934/19).

Розслідування триває – слідство суд просило дозволи на доступ до речей та документів. Формально ці справи (поки суд не поставив крапку і не виніс вирок) не заважають брати участь у тендерах. Та репутаційні втрати від них все ж і, можливо, саме через це фірма й пішла з ринку. У 2020 році у ній змінився засновник, і її «відправили» в узбецькі офшори. Останнім часом вона не бере участі у тендерах.

Натомість на тендерах КП «Теплоенерго» з 2020 року з’являється фірма з майже ідентичної назвою - ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» із дуже широким спектром діяльності — аж 54 види. І починає активно отримувати бюджетні підряди – тоді як раніше з бюджетом вона не працювала. Сума укладених контрактів, за даними модуля аналітики bi.prozorro, складає 24,1 млн грн. При цьому майже всі отримані підряди - у кременчуцького КП «Теплоенерго», загалом на суму 19,25 млн грн (виняток – один підряд у Білій Церкві). Схоже на те, що «двійнику» передаються підряди його попередника. Бо регіоном діяльності попереднього «Стіксу» також були теплоенерго Кременчука та Білої Церкви.

Сумнівний шлях до перемоги

Конкурентом ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» було ТОВ НВФ «Дельта проект», керівником якої є Новіков Олександр Анатолійович. Регіон діяльності цього підпиємства — місто Біла Церква.

І знову прізвище видалося нам дуже знайомим по попередніх контрактах КП «Теплоенерго». У 2019 році Новіков Олександр Анатолійович був директором ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» - якраз у цей час КП «Теплоенерго» укладало угоду з цією фірмою на котельню №620.

Тобто що відбулося?

На 14-мільйонних торгах на реконструкцію котельні №620 зустрілися два колишні директори однієї і тієї ж фірми (ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг») – Руслан Жилковський та Олександр Новіков, який, до того ж, працював директором цієї ж фірми при засновнику Жилковській Світлані Олександрівни). Документи на тендер обидві фірми завантажували з різницею в одну годину. Обидві фірми отримали банківську гарантію, щоб подати документ на тендер, у одному й тому ж самому банку. І нарешті — оглянувши документи ТОВ НВФ «Дельта проект», ми не побачили ні поданих аналогічних договорів, ні довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації (як того вимагали умови тендерної документації). Тобто ТОВ НВФ «Дельта проект» і не збиралося перемагати на тендері — і якби його цінова пропозиція була б більш вигідною, замовник не зміг би визнати цю фірму переможцем. І тендер би не відбувся.

До речі, ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» та ТОВ НВФ «Дельта проект» вже тричі ходили разом на тендери КП «Теплоенерго» - усі ці тендери стосувалися котельні №620:

розробка технічного проєкту на переоснащення котельні на суму 886 тис грн;

встановлення димової труби - очікувана сума понад 5 млн грн;

роботи з технічного переоснащення котельні - очікувана сума понад 14 млн грн, за договором - 11,7 млн грн.

І всі три рази перемагало ТОВ «Стікс-оіл Енерджі», а не його конкурент. Складається враження, що інший учасник ходив на тендери не для перемоги, а щоб підтримати друга і товариша по попередній спільній роботі.

Отже, перемога на тендері ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» виглядає доволі сумнівно. Усі факти, перераховані вище, є ознаками змови під час закупівлі - є до чого уважно придивитися Антимонопольному комітету.



