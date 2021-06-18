Давні схеми, знайомі учасники: як 2 фірми розіграли 14-мільйонний тендер від КП «Теплоенерго»

Поведінка двох учасників тендеру містить ознаки змови і не схожа на справжню конкуренцію – такого висновку ми дійшли, аналізуючи закупівлю
Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило роботи з реконструкції котельні кварталу №620, що у Крюкові. Нещодавно підприємство провело тендер. Очікувана сума закупівлі складала 14,17 млн грн. (Раніше тут уже міняли 2 котли, залишився ще один старий - саме з його заміною і пов'язаний тендер, пояснили в КП «Теплоенерго»).
У результаті відкритих торгів з двома учасниками КП «Теплоенерго» уклало угоду з ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» на суму 11,7 млн грн. Отримана сума економії значна – 2,47 млн грн, і це плюс.
Проте не все чудово з багатомільйонним тендером.
Переможець тендеру взявся виконати роботи на котельні в рекордно малий термін – 60 календарних днів з моменту укладення угоди (як і передбачає тендерна документація). Натомість термін дії договору, відповідно до умов, розміщених у системі Prozorro – до 31 грудня 2022 року. Саме ця невідповідність лягла в основу скарги від ГО «Антикорупційний центр» до Держаудитслужби.
Автори звернення вважають, що тендерна документація складена не у відповідності до вимог Закону «Про публічні закупівлі», відтак закупівля має бути скасована та оголошена заново.
Вона чекає на розгляд Держаудиту, який має встановити, чи було порушення – наразі відповіді поки що немає.
Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний пояснює, що термін 60 календарних днів на реконструкцію передбачений тому, що котельня повинна бути готова до майбутнього опалювального сезону. А термін дії договору довший, оскільки в бюджеті немає всієї суми коштів – і тому підприємство платитиме підряднику до кінця 2022 року.
Ми запитали і про те, чому тендер був оголошений не з початку року, а лише наприкінці квітня? (Адже якби закупівлю оголосили раніше, майбутній підрядник мав би більше часу на роботи. А відповідно, коло учасників могло б бути ширшим – більшим, ніж два учасника).
На це Віталій Одношевний відповів, що очікували виготовлення проекту на реконструкцію (на неї проводили окремі торги).
Назва фірми-переможця ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» видалася нам знайомою по попередніх підрядах КП «Теплоенерго». Та виявилося, що це інший підрядник – за назвою дуже схожий на попереднього улюбленого підрядника – ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» - майже як двійнятко. І схожі вони не лише за назвою. Керівником та співзасновником ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» є Жилковський Руслан Георгіович. За даними аналітичної системи YouControl, яка агрегує дані з відкритих державних реєстрів, раніше (до 2011 року) він керував уже знайомим нам підприємством ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг». А в числі його співзасновників до 2020 року була людина з таким самим прізвищем – Жилковська Світлана Олександрівна. Отже, зв’язки двох фірм очевидні.
ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» розробляло схему теплозабезпечення міста за 999 999 грн – тоді «ТелеграфЪ» звертав увагу, що договір укладений на допороговій закупівлі «в обхід» тендеру – не вистачило лише 1 грн до суми, за якою закон зобов’язує проводити відкриті торги (поріг на послуги у даному випадку, для суб'єктів у сфері теплопостачання – 1 млн грн).
На котельні №620, за яку зараз береться її «двійник», ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» у 2019 році вже виконувало роботи з реконструкції– тоді контракт знову (як і зі схемою) був укладений без тендеру на суму, близьку до порогів – 4 984 064 грн (поріг на роботи складає 5 млн грн) — у процесі суму зменшили до 4,7 млн грн.
На цій же котельні ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» на допорогах у 2020 році встановлювало систему погодного регулювання за 1,7 млн грн.
У цілому, за даними bi.prozorro, за роки співпраці (з 2018 по 2020 рік) КП «Теплоенерго» уклало угод зі «Стікс-оіл Інжиніринг» на суму 32,8 млн грн. Кременчуцьке комунальне підприємство стало ТОП-замовником цієї фірми за сумою укладених договорів.
При цьому все це були прямі підряди — допороги, без тендерів. Серед них і труба на котельні КП «Теплоенерго» на Занасипі - правоохоронці тоді запідозрили кримінал та відкрили провадження, проте наразі невідомо, чим завершилося розслідування, свіжих даних у судовому реєстрі немає. Але ця ж фірма нещодавно засвітилася одразу в інших корупційних кримінальних справах, про що нам стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень:
Розслідування триває – слідство суд просило дозволи на доступ до речей та документів. Формально ці справи (поки суд не поставив крапку і не виніс вирок) не заважають брати участь у тендерах. Та репутаційні втрати від них все ж і, можливо, саме через це фірма й пішла з ринку. У 2020 році у ній змінився засновник, і її «відправили» в узбецькі офшори. Останнім часом вона не бере участі у тендерах.
Натомість на тендерах КП «Теплоенерго» з 2020 року з’являється фірма з майже ідентичної назвою - ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» із дуже широким спектром діяльності — аж 54 види. І починає активно отримувати бюджетні підряди – тоді як раніше з бюджетом вона не працювала. Сума укладених контрактів, за даними модуля аналітики bi.prozorro, складає 24,1 млн грн. При цьому майже всі отримані підряди - у кременчуцького КП «Теплоенерго», загалом на суму 19,25 млн грн (виняток – один підряд у Білій Церкві). Схоже на те, що «двійнику» передаються підряди його попередника. Бо регіоном діяльності попереднього «Стіксу» також були теплоенерго Кременчука та Білої Церкви.
Конкурентом ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» було ТОВ НВФ «Дельта проект», керівником якої є Новіков Олександр Анатолійович. Регіон діяльності цього підпиємства — місто Біла Церква.
І знову прізвище видалося нам дуже знайомим по попередніх контрактах КП «Теплоенерго». У 2019 році Новіков Олександр Анатолійович був директором ТОВ «Стікс-оіл Інжиніринг» - якраз у цей час КП «Теплоенерго» укладало угоду з цією фірмою на котельню №620.
До речі, ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» та ТОВ НВФ «Дельта проект» вже тричі ходили разом на тендери КП «Теплоенерго» - усі ці тендери стосувалися котельні №620:
І всі три рази перемагало ТОВ «Стікс-оіл Енерджі», а не його конкурент. Складається враження, що інший учасник ходив на тендери не для перемоги, а щоб підтримати друга і товариша по попередній спільній роботі.
Отже, перемога на тендері ТОВ «Стікс-оіл Енерджі» виглядає доволі сумнівно. Усі факти, перераховані вище, є ознаками змови під час закупівлі - є до чого уважно придивитися Антимонопольному комітету.