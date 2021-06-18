Протягом останнього тижня в Кременчуці виявили 69 випадків COVID-19, а тиждень тому – 102

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Про ситуацію з захворюваністю на пневмонію та COVID-19 доповіла під час засідання виконкому 18 червня віце-мер Ольга Усанова.

Так, за минулий тиждень з приводу ГРВІ до лікарів звернулося 149 дорослих кременчужан та 300 дітей, за тиждень до того – 140 дорослих та 445 дітей.

Пневмонію підтвердили у 51 дорослого та 3 дітей, кількість підозр на коронавірусну хворобу – 64 та 3 відповідно.

- На стаціонарному лікуванні зараз перебуває 72 пацієнта з пневмонією, у 35 з яких спостерігається тяжкий перебіг хвороби. В Першій міській лікарні знаходиться 11 пацієнтів, в ЛІЛ «Кременчуцька» - 37, в міській дитячій лікарні – 11, в ЦРЛ – 3, в лікарні Правобережній хворих на пневмонію немає, - розповіла віце-мер.

В місті підтвердили 69 випадків COVID-19 проти 102 минулого тижня. Тестування здебільшого проводиться методом ПЛР. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 19 кременчужан та 15 мешканців інших населених пунктів. На кисневій підтримці знаходиться 29 пацієнтів, амбулаторно лікується 179.

За весь час пандемії від COVID-19 в Кременчуці лікувалися 8875 громадян, а 269, на жаль, померли.

Ольга Усанова нагадала, що єдиним дієвим методом профілактики COVID-19 є вакцинація, тож закликає кременчужан відвідати Центр вакцинації або записуватися на щеплення у сімейних лікарів.