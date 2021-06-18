Кременчужани можуть побачити повну збірку філателії «Народні свята та обряди України»

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На виставці у міській галереї представлені 119 мініатюрних експонатів – все, що випускала на дану тематику «Укрпошта» протягом 30 років незалежності України































Фото: Артем Коваленко

У Кременчуцькій художній галереї відкрилася (і діятиме до 4 липня) філателістична виставка «Народні свята та обряди України» з колекції Олександри Скляр. Експозиція представлена в маркованих листах, марках, конвертах і листівках, які розповідають відвідувачам про День святого Миколая, Різдво, Пасху, Трійцю, Маковія, свято Івана Купала тощо. Тут зібрано все, що випускала на дану тематику «Укрпошта» протягом 30 років незалежності України.

119 мініатюрних експонатів розміщені на стендах за хронологією – спочатку йдуть ті, що ілюструють зимові свята, бо вони в країні найбільш популярні і широко святкуються українцями.

Є конверти зі спецпогашенням – воно цінне тим, що цю печатку ставлять один раз і потім її анулюють. Вона дійсна лише один день – саме у той день, коли випускається марка, конверт з таким же зображенням; аналогічне зображення і на печатці. Це називається конвертом першого дня.

- Так як я працювала з фольклорними колективами, співала сама в колективах, спочатку захопилася листівочками, на них були дуже гарні зображення всіх свят. Так як вони мені потрібні були в роботі, я діткам показувала, розповідала про ці свята. Тож спочатку були листівки, потім пішли конверти, марочки... Збирала протягом життя, - ділиться, з чого починалося її захоплення, авторка колекції, член Спілки філателістів Кременчука Олександра Скляр.

У галереї гурт української пісні «Крюків'яни», до якого входить і сама пані Скляр, вживу виконав для присутніх обрядові пісні, які зазвичай українці співають на свята, – і образи виставки неначе ожили. За словами чоловіка Олександри Володимира Скляра, який акомпанував тріо на баяні, з пісенним озвученням експозиція стає живою, це такий собі 5D-ефект.

Кременчуцька міська художня галерея працює: