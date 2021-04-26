«Проводиться процедура тромболізису, десь протягом години зір відновлюється», – кременчуцький медик про лікування інсульту

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Як працює тромболізис та коли у Першій лікарні відкриється відділення реабілітації хворих після інсульту

Заступниця директора з медичної частини Першої міської лікарні ім. Богаєвського Вікторія Виповська розповіла ТЪ про процедуру тромболізису та про те, коли у Кременчуці запрацює відділення реабілітації хворих після інсульту.





- У відділенні реабілітації хворих після інсульту вже закінчуються ремонтні роботи?



Ремонтні роботи вже закінчилися, іде поставка обладнання: це медичне обладнання та меблі, функціональні ліжка. Зараз виділено кілька палат в неврологічному відділенні для реабілітації пацієнтів, оскільки воно у нас зараз приймає лише людей з інсультами (планова госпіталізація заборонена). Це гострі стани, при яких не можна відмовити в госпіталізації.







Тож ми вже розпочали цей етап, але поки що на базі неврологічного відділення.



- Потім реабілітацію проводитимуть вже в окремому корпусі?



Так. Щойно ми все матимемо – обладнання, ліжка, меблі.



- Приблизно відомо, коли відділення зможе повноцінно працювати?



Дуже сподіваємося, що десь з 15 травня. Ми вже працюємо: у нас є фізичні терапевти, психолог, логопед, ерготерапевт, неврологи. Вони з пацієнтами працюють, але, звичайно, хочеться вже нового відділення з професійним реабілітаційним обладнанням.



- Яку допомогу зможуть люди отримати в реабілітаційному відділенні?



Пацієнти не можуть перебувати у відділенні з гострим інсультом місяць-два. Але й вони не можуть за той тиждень чи два, що перебувають на стаціонарному лікуванні, відновитися до свого попереднього стану. Коли проходить гострий період інсульту, ми можемо перевести пацієнта на реабілітаційне ліжко для проведення реабілітації. І там він перебуватиме і два, і три тижні у залежності від показань.



- Можете розказати про процедуру тромболізису?



Це основне лікування гострого ішемічного інсульту. Але основна вимога — це госпіталізація у відділення, де проводиться тромболізис, до 4,5 годин від початку симптомів інсульту. Такі процедури проводяться в 4 точках Полтавської області, де є закуплені медикаменти – препарат «Актилізе», який є дороговартісним. Один флакон коштує близько 15 тисяч. Для проведення одному пацієнту середньої статури тромболізису необхідні два флакони.



Ми маємо і свою закупівлю «Актилізе», і державну поставку. Остання поставка у нас була 80 флаконів, тобто ми можемо провести 40 тромболізисів. 40 людей можна врятувати!



- Як давно є можливість робити цю процедуру?



Ми вже рік її проводимо. На жаль, маємо дуже низький процент звернення пацієнтів в «терапевтивне вікно», в ці 4,5 години. Люди сидять і чекають: може, пройде... А коли вже проходять ці 4,5 години, час втрачений. Щоб не нашкодити, ми не маємо права вже цього робити.



Всіх закликаю, приїжджайте до 4,5 годин! Це рятує життя. Були ситуації, коли людина втратила зір від інсульту, провели процедура тромболізису, десь протягом години у неї зір відновився. Це настільки швидкий ефект! Або, наприклад, не рухалася рука чи нога, і за короткий час рухливість повертається. Суть тромболізису: вводять препарат, він розріджує тромб, який перекрив в головному мозку якусь судину. І коли ми прибираємо цей тромб, іннервація відновлюється і відповідно рух чи зір (чи ділянка, яка була вражена) відновлюються.



- Є певні категорії населення, яким можуть зробити тромболізис?



Ні, всім категоріям. Там є, як і скрізь, критерії для проведення цього тромболізису. Обов'язково проводиться комп'ютерна томограма, тому що інсульти бувають ще й геморагічні (з крововиливом в мозок – ред.), коли заборонена ця процедура. І є неврологічні шкали, які рахуються, і підраховується, можливе проведення цієї процедури чи ні.







- Ця процедура безкоштовна?



Так. Наше підприємство вже другий рік має договір з Національною службою здоров'я України по пріоритетній послузі – надання допомоги хворим на мозковий інсульт. Ця послуга включає в себе проведення тромболізису, комп'ютерної томограми, і медикаментозного лікування. Наприклад, в Полтаві ще й проведення тромбоекстракції. Коли тромб тромболізисом не можна видалити, заходять спеціальним приладом і видаляють його. Це вже інститути роблять, у нас поки ще такого немає. Але тромболізис – якщо вчасно приїхати – це новітнє і перспективне лікування.



