Пациенты 1-й больницы не должны платить за компьютерную томографию – её оплачивает НСЗУ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 240 Коментарів: 1

А МРТ НСЗУ им не оплачивает

Пациентам с инсультом и подозрением на инсульт компьютерную томографию (КТ) в первой городской больнице делают бесплатно. Об этом сегодня, 7 июля, заявил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа.



На заседании исполкома журналисты предложили чиновнику ответить на вопрос: должны или не должны пациенты с инсультом платить за КТ и МРТ в первой городской больнице?



Первая больница подписала договор с Нацслужбой здоровья (НСЗУ) на пакет медицинских услуг по лечению инсульта. Ещё в феврале-марте пациентам, попадающим в неврологию первой больницы с инсультом, приходилось платить 1300-1500 гривен за компьютерную томографию. Платили приватной компании, которая размещалась на территории больницы. МРТ стоило ещё дороже.

Но теперь, по заявлениям руководства НСЗУ и министра здравоохранения Степанова, пациенты не должны платить за КТ, т. к. в стоимость пакета медуслуг по лечению инсульта включена не только зарплата медперсонала, но и стоимость необходимых пациенту анализов и медикаментов.



Поэтому журналисты задали руководителю горздрава вопрос об оплате за КТ и МРТ. Чиновник ответил, что пациенты уже не платят, КТ им делают бесплатно:





Максим Середа





– Згідно протоколів лікування, пацієнтам проводять КТ безкоштовно вже більше двох місяців, починаючи з 1 квітня, послугу оплачує НСЗУ і лікарня перераховує кошти виконавцю послуги. У складних випадках роблять КТ навіть двічі, теж безоплатно. Якщо потрібно зробити спіральну комп’ютерну томографію з контрастуванням, це теж оплачує НСЗУ.





Журналисты спросили, а как с МРТ? Кто платит за эту услугу?

Середа ответил:





– МРТ призначається лише тоді, коли є підозра на новоутворення головного мозку, тобто на пухлину, це зовсім інші протоколи лікування, вони не стосуються інсульту.