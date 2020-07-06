Пациенты 1-й больницы не должны платить за компьютерную томографию – её оплачивает НСЗУ

Пациентам с инсультом и подозрением на инсульт компьютерную томографию (КТ) в первой городской больнице делают бесплатно. Об этом сегодня, 7 июля, заявил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа.
На заседании исполкома журналисты предложили чиновнику ответить на вопрос: должны или не должны пациенты с инсультом платить за КТ и МРТ в первой городской больнице?
Первая больница подписала договор с Нацслужбой здоровья (НСЗУ) на пакет медицинских услуг по лечению инсульта. Ещё в феврале-марте пациентам, попадающим в неврологию первой больницы с инсультом, приходилось платить 1300-1500 гривен за компьютерную томографию. Платили приватной компании, которая размещалась на территории больницы. МРТ стоило ещё дороже.
Но теперь, по заявлениям руководства НСЗУ и министра здравоохранения Степанова, пациенты не должны платить за КТ, т. к. в стоимость пакета медуслуг по лечению инсульта включена не только зарплата медперсонала, но и стоимость необходимых пациенту анализов и медикаментов.
Поэтому журналисты задали руководителю горздрава вопрос об оплате за КТ и МРТ. Чиновник ответил, что пациенты уже не платят, КТ им делают бесплатно:
Максим Середа
Журналисты спросили, а как с МРТ? Кто платит за эту услугу?
Середа ответил: