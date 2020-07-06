Карантинный пост у детской больницы снят

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Дезобработки больше не будет

Карантинный пост возле городской детской больницы снят. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.



Он сказал, что в детской больнице уже две недели нет пациентов с COVID-19, поэтому нет необходимости сохранять там карантинный пост. Мэр подписал соответствующее распоряжение. С поста снимаются бойцы Нацгвардии, оттуда выводят сотрудников ГСЧС и работников КП «Благоустройство Кременчуга».





Деобработка автомобилей там больше проводиться не будет.



Карантинный пост у детской больницы был выставлен в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Украине.