У Кременчуці пройшли урочисті з нагоди 5-ї річниці Дня Національної поліції України

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 261











































































Фото: Артем Коваленко

З нагоди святкування 5 річниці Дня Національної поліції України в актовій залі УНП зібрався особовий та керівний склад підрозділів управління НП. На заході був присутнім мер міста Віталій Малецький.



На початку урочистого зібрання присутні хвилиною мовчання вшанували колег, що загинули на сході України, та під час виконання службових обов’язків.



Начальник поліції Іван Жук коротко привітав особовий склад зазначивши, що поліція зараз працює в складних умовах, захищає та надає допомогу людям. Побажав здоров’я, сімейного благополуччя, бажання працювати та змінювати і поліцію.



В свою чергу міський голова, вітаючи поліціянтів, відзначив представниць прекрасної статі, які на рівні з чоловіками виконують свої професійні обов’язки, а також акцентував увагу, що поліції складно працювати в умовах карантину та пообіцяв підтримку з боку міської влади. В планах поліпшити автомобільний парк та створення спільних опорних пунктів де буде знаходитися не лише дільничний, але і працівник відділу допомоги мера кременчужанам.



Мер міста відмітив плідну працю керівника кременчуцької поліції Івана Жука, та підкреслив, що з його призначенням конкуренція з патрульною поліцією стала менш помітною. Грамотами та квітами відзначив роботу поліціянтів Віталій Малецький та подякував працівникам Національної поліції за роботу.