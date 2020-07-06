У «Кременя» показали як футболісти здають тести на COVID-19

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 410

Футболісти та тренерський склад сьогодні, 7 липня, пройшли чергові ПЛР-тести на наявність коронавірусу COVID-19. Тестування проводила кременчуцька лабораторія, яка діє на базі перинатального центру.





Попередні тести «Кремінь» пройшов два тижні тому перед поновленням чемпіонату в Першій лізі. Нагадаємо, що відповідно до медичного протоколу, ПЛР-тестування необхідно проводити кожні 14 днів.





Якщо під час першого тестування день народження святкував водій Олег Дубин, то на цей раз тестування припало на день народження нападника Івана Янакова.



