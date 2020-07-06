Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна49043
Кременчук119
Хворі:
Україна26078
Кременчук6
Одужало:
Україна21703
Кременчук109
Померло:
Україна1262
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Кременчуге осталось три пациента с COVID-19

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 835 Коментарів: 1

 

С пневмониями в стационарах лежит 14 человек

По состоянию на 7 июля, в Кременчуге осталось трое пациентов с COVID-19. Они проходят лечение амбулаторно, под наблюдением семейных врачей. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


Она напомнила, что с начала эпидемии в Кременчуге зафиксировано 119 случаев коронавирусной инфекции. 112 пациентов выздоровели, трое ещё болеют, четверо умерли.


По состоянию на 7 июля, в стационарах городских больниц находится 14 пациентов с пневмониями. Тяжелых случаев нет.


За прошедшие сутки к врачам с жалобой на ОРВИ обратились 13 взрослых кременчужан и 9 детей. Грипп ни у кого из них не диагностировали. У одного из пациентов диагностировали пневмонию, у него же взяли биоматериал для ПЦР-теста.


Вице-мэр сказала, что в городе активно проводится тестирование на COVID-19. За прошедшие сутки сделан 31 ПЦР-тест, всего же с начала эпидемии сделано 1723 таких теста. Также за прошедшие сутки выполнено 215 ИФА-тестов и 9 экспресс-тестов.

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 пневмония амбулаторное лечение семейный врач ПЦР-тесты ИФА-тесты Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

35
motya:
Сьогодні, 20:03

фуух слава Аллаху вам меньше букафкаф печатать будет..


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх