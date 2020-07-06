В Кременчуге осталось три пациента с COVID-19

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 835 Коментарів: 1

С пневмониями в стационарах лежит 14 человек

По состоянию на 7 июля, в Кременчуге осталось трое пациентов с COVID-19. Они проходят лечение амбулаторно, под наблюдением семейных врачей. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.



Она напомнила, что с начала эпидемии в Кременчуге зафиксировано 119 случаев коронавирусной инфекции. 112 пациентов выздоровели, трое ещё болеют, четверо умерли.



По состоянию на 7 июля, в стационарах городских больниц находится 14 пациентов с пневмониями. Тяжелых случаев нет.



За прошедшие сутки к врачам с жалобой на ОРВИ обратились 13 взрослых кременчужан и 9 детей. Грипп ни у кого из них не диагностировали. У одного из пациентов диагностировали пневмонию, у него же взяли биоматериал для ПЦР-теста.



Вице-мэр сказала, что в городе активно проводится тестирование на COVID-19. За прошедшие сутки сделан 31 ПЦР-тест, всего же с начала эпидемии сделано 1723 таких теста. Также за прошедшие сутки выполнено 215 ИФА-тестов и 9 экспресс-тестов.