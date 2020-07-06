Завтра в Кременчуге ожидаются похолодание, гроза с градом и шквальный ветер

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 2 803

Синоптики обещают, что 8 июля в Кременчуге жара отступит, а на смену ей придёт достаточно прохладная погода – дневная температура не превысит +23°С. Также в этот день возможны гроза с градом и шквальный ветер, по Полтавской области объявлено штормовое предупреждение. Правда, похолодание будет кратковременным, и уже в пятницу, 10 июля, столбики термометров снова покажут почти +30°С.





Sinoptik сообщает, что 8 июля Кременчуг накроет шторм: град диаметром 6-19 мм, гроза и шквальное усиление ветра до 15-24 м/с. Днём высоких температур в городе не предвидится – до +23°С.





Ventusky прогнозирует, что температура начнёт снижаться уже с ночи, и в итоге 8 июля воздух прогреется максимум до +21°С. Кроме того, в первой половине дня ожидаются осадки и порывы ветра до 54 км/час. Пасмурная погода продержится всю среду.





По прогнозам Gismeteo, экстремальных погодных условий 8 июля не будет, однако в первой половине дня в городе будет дождить, на протяжении дня ветер достигнет скорости 16 м/с. Этот погодный портал обещает самый тёплый температурный режим на завтра – до +25°С днём.