Рятувальники з Полтавщини доєднаються до гасіння масштабної лісової пожежі на Луганщині, повідомляє пресцентр ДСНС.
6 липня о 13.21поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництва виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, з них верхова 20 га. О 8.11 7 липня пожежу локалізували.
Але через поривчастий вітер (до 25 м/с) та спеку пожежа розповсюдилась на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 5 чоловік загинуло та 24 потрапили до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовче озеро» та 45 житлових будинків у с. Смолянинове.
Станом на 19.20 до гасіння залучено 361 чоловік та 85 одиниць техніки, з них 310 ДСНСників та 66 пожежних машин. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.