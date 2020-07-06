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Надзвичайні новини

Рятувальники з Полтавщини доєднаються до гасіння масштабної лісової пожежі на Луганщині

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 202

 

В пожежі вже загинуло 5 чоловік та 24 госпіталізовані до лікарні

Рятувальники з Полтавщини доєднаються до гасіння масштабної лісової пожежі на Луганщині, повідомляє пресцентр ДСНС.


6 липня о 13.21поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництва виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, з них верхова 20 га. О 8.11 7 липня пожежу локалізували.


Але через поривчастий вітер (до 25 м/с) та спеку пожежа розповсюдилась на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 5 чоловік загинуло та 24 потрапили до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовче озеро» та 45 житлових будинків у с. Смолянинове.
 
Станом на 19.20 до гасіння залучено 361 чоловік та 85 одиниць техніки, з них 310 ДСНСників та 66 пожежних машин. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. 


«З 13.00 понад 1000 рятувальників, поліцейських та гвардійців Луганщини та приданих сил з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей залучені до гасіння пожежі. Щойно з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контрольована. Робимо усе, аби зберегти життя людей», - зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє департамент комунікації МВС.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: www.ukrinform.ua
Теги: пожар Пожежа ДСНС
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