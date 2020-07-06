Рятувальники з Полтавщини доєднаються до гасіння масштабної лісової пожежі на Луганщині

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 202

В пожежі вже загинуло 5 чоловік та 24 госпіталізовані до лікарні

Рятувальники з Полтавщини доєднаються до гасіння масштабної лісової пожежі на Луганщині, повідомляє пресцентр ДСНС.





6 липня о 13.21поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництва виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, з них верхова 20 га. О 8.11 7 липня пожежу локалізували.





Але через поривчастий вітер (до 25 м/с) та спеку пожежа розповсюдилась на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 5 чоловік загинуло та 24 потрапили до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовче озеро» та 45 житлових будинків у с. Смолянинове.



Станом на 19.20 до гасіння залучено 361 чоловік та 85 одиниць техніки, з них 310 ДСНСників та 66 пожежних машин. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.





«З 13.00 понад 1000 рятувальників, поліцейських та гвардійців Луганщини та приданих сил з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей залучені до гасіння пожежі. Щойно з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контрольована. Робимо усе, аби зберегти життя людей», - зазначив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє департамент комунікації МВС.



