Відділення реабілітації хворих у Першій лікарні Кременчука готове на 95%
Сьогодні, 13:03
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Інші об'єкти готові більше, ніж наполовину
У мерії Кременчука розповіли про хід реконструкції медичних об'єктів та стан їхньої готовності, найбільш близьке до здачі в експлуатацію відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту:
- відділення спецтравми лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» – готовність 60%;
- реконструкція приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» – готовність 65%;
- відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту Першої міської лікарні - готовність 95%.
Нагадаємо, відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту відкриють у колишньому приміщенні клініко-діагностичної лабораторії Першої міської лікарні.
Автор: Татьяна Донченко
Джерело фото: фото з архіву