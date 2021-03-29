Відділення реабілітації хворих у Першій лікарні Кременчука готове на 95%

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 696

Інші об'єкти готові більше, ніж наполовину

У мерії Кременчука розповіли про хід реконструкції медичних об'єктів та стан їхньої готовності, найбільш близьке до здачі в експлуатацію відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту:

відділення спецтравми лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» – готовність 60%;

реконструкція приймального відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» – готовність 65%;

відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту Першої міської лікарні - готовність 95%.

Нагадаємо, відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту відкриють у колишньому приміщенні клініко-діагностичної лабораторії Першої міської лікарні.