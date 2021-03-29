У Кременчуці відбулися змагання з шахів

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 461

Протягом двох днів, 27 та 28 березня, у Кременчуці відбулося двоє змагань з шахів. Як розповів Телеграфу тренер Андрій Зазуляк, змагання відбулися завдяки Федерації шахів Кременчука та СК Нафтохімік.





- Спершу на старт вийшли початківці, на здобуття перших своїх нагород, а саме головне здобути 1-й юнацький (4 розряд). Після першого ігрового дня лідерство захопив з результатом 4 з 4 Нікіта Веселовський самий старший учасник змагання. А в цей же день, після обіду в турнірному залі вже змагались досвідчені шахісти в Відкритій Першості СК Нафтохімік з шахів 960 (шахи Фішера), як на мене цей різновид шахів який запропонував Боббі Фішер є досить цікавим, в якому потрібно думати з першого ходу і не прив'язуватись до знайомих (завчених) дебютів, як і прогнозувалось перші 4 місця розділили 1 розряди, - зазначив тренер.





Результати змагань:

1 місце Артем Титянюк - 7.5 очок;

2 місце Тетяна Хоменко - 7 очок;

3 місце Михайло Швачич - 7 очок;

4 місце Марк Мельников - 7 очок.

Кращою серед 2 розряду стала Анна Здоровець - 5.5 очок, а серед 3 розрядників: 1 місце Гайдай Назар - 5 очок, 2 місце Владислав Васильєв - 3.5, 3 місце Денис Чорний - 3 очки.





У другий день догравали тільки початківці. Фінальне становище:

1 місце 8 з 8 Нікіта Веселовський;

2 місце Денис Левченко 6.5 очок;

3 місце Назар Миргород 6;

4 місце Володимир Іванченко 5.5.





Ці учасники виконали норматив 4 розряду (1-го юнацького).





Додатково відзначили юних учасників, 2013 та 2014 року народження: