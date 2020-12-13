У Кременчуці з'явиться відділення для реабілітації хворих, що перенесли інсульт

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 0

У Першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського створюють відділення для реабілітації хворих, що перенесли інсульт. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.





Нове відділення розміщуватиметься у колишньому приміщенні клініко-діагностичної лабораторії, яке знаходиться у окремій одноповерховій будівлі на території лікарні. Наразі там ведеться ремонт. Біля відділення планують створити невеликий скверик, щоб пацієнти мали можливість відпочивати на свіжому повітрі.





Керівниця лікарні Галина Бородянець зазначає, що лікувальний заклад з 2019 року працює відповідно до договорів з Національною службою здоров’я, якою визначено пріоритетні послуги, які можуть надаватися закладами охорони здоров’я. Реабілітація постінсультних хворих є однією з таких пріоритетних послуг. У Першій міській лікарні вже багато років лікують хворих, які перенесли інсульт, сам процес медикаментозного лікування триває близько 7-10 днів, проте після цього багато пацієнтів потребують довготривалої реабілітації.





Саме тому у Кременчуці є нагальна потреба створити відділення для реабілітації людей, що перенесли порушення мозкового кровообігу. Вони зможуть відновлювати функції організму, що втратили під час хвороби, під наглядом кваліфікованих фахівців. Курс реабілітації може тривати 2-3 тижні. За цей час спеціалісти – невропатологи, логопеди, реабілітологи, фізіотерапевти, масажисти – допоможуть пацієнту повернути навички, що він втратив внаслідок ураження частини мозку.