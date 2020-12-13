Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці з'явиться відділення для реабілітації хворих, що перенесли інсульт

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 0

 

Воно знаходитиметься у колишньому приміщенні клініко-діагностичної лабораторії Першої міської лікарні

У Першій міській лікарні ім. О.Т. Богаєвського створюють відділення для реабілітації хворих, що перенесли інсульт. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


Нове відділення розміщуватиметься у колишньому приміщенні клініко-діагностичної лабораторії, яке знаходиться у окремій одноповерховій будівлі на території лікарні. Наразі там ведеться ремонт. Біля відділення планують створити невеликий скверик, щоб пацієнти мали можливість відпочивати на свіжому повітрі.


Керівниця лікарні Галина Бородянець зазначає, що лікувальний заклад з 2019 року працює відповідно до договорів з Національною службою здоров’я, якою визначено пріоритетні послуги, які можуть надаватися закладами охорони здоров’я. Реабілітація постінсультних хворих є однією з таких пріоритетних послуг. У Першій міській лікарні вже багато років лікують хворих, які перенесли інсульт, сам процес медикаментозного лікування триває близько 7-10 днів, проте після цього багато пацієнтів потребують довготривалої реабілітації.


Саме тому у Кременчуці є нагальна потреба створити відділення для реабілітації людей, що перенесли порушення мозкового кровообігу. Вони зможуть відновлювати функції організму, що втратили під час хвороби, під наглядом кваліфікованих фахівців. Курс реабілітації може тривати 2-3 тижні. За цей час спеціалісти – невропатологи, логопеди, реабілітологи, фізіотерапевти, масажисти – допоможуть пацієнту повернути навички, що він втратив внаслідок ураження частини мозку.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: отделение инсульт реабилитация Первая больница
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх