Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Бізнес/Робота, Деньги

Держбюджет-2021 ухвалили: наскільки зростуть пенсії кременчужан

Сьогодні, 08:47 Просмотров: 714

 

Уряд анонсує поетапне зростання пенсій протягом усього наступного року

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон про Держбюджет на 2021 рік.


Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн - до 2400 грн, пише «Економічна правда». Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків.


Уряд анонсує поетапне зростання пенсій протягом усього наступного року.


  • Зазначається, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.
  • А у квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу.
  • Починаючи з липня, держава доплачуватиме по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Крім цього, такі громадяни отримуватимуть не менше 2500 грн, навіть якщо стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.
  • Громадяни старші за 80 років отримуватимуть додатково до 500 грн. А мінімальна пенсія для них становитиме 2600 грн.
  • Мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці з грудня 2021 року, зросте на 80 грн і становитиме 1934 грн.

При цьому дефіцит Пенсійного фонду складає 195 млрд грн.


(За матеріалами ЕП)


0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: пенсія підвищення пенсій Держбюджет

Популярное в разделе Бизнес/Работа:


Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.


Вверх