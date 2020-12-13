Держбюджет-2021 ухвалили: наскільки зростуть пенсії кременчужан

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон про Держбюджет на 2021 рік.





Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн - до 2400 грн, пише «Економічна правда». Це підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків.





Уряд анонсує поетапне зростання пенсій протягом усього наступного року.





Зазначається, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня.

А у квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати і стажу.

Починаючи з липня, держава доплачуватиме по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Крім цього, такі громадяни отримуватимуть не менше 2500 грн, навіть якщо стаж становить 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Громадяни старші за 80 років отримуватимуть додатково до 500 грн. А мінімальна пенсія для них становитиме 2600 грн.

Мінімальна пенсія, яку отримуватимуть українці з грудня 2021 року, зросте на 80 грн і становитиме 1934 грн.

При цьому дефіцит Пенсійного фонду складає 195 млрд грн.





(За матеріалами ЕП)