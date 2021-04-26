Кременчужани біля музею скролять туристичний кіоск

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Нещодавно біля Кременчуцького краєзнавчого музею запрацював віртуальний туристично-інформаційний центр. Ще наприкінці минулого року два таких туристичних кіосків з'явилося у Кременчуці - на території автовокзалу та біля краєзнавчого музею.





Інтерактивна система працює цілодобово





Кременчужани вже оцінили протестували електронний довідник й поскроливши побачили не лише пам'ятки Полтавщини, а й Кременчука, зокрема краєзнавчий музей, музей авіації та дві художні галереї.





Так виглядав електронний довідник у перші дні





Інтерактивна система містить 10 рубрик з найактуальнішою інформацією, яка необхідна туристу в подорожі. Сенсорні екрани забезпечують швидкий доступ жителів та гостей області до інформації про інфраструктурні об’єкти, місця відпочинку, кафе, історичні пам’ятки, заклади культури, тощо. Працюватимуть інформаційні кіоски цілодобово.





Віртуальний туристично-інформаційний центр на території автовокзалу Кременчука





За допомогою цього мультимедійного об’єкта також можна зарядити мобільний телефон, викликати швидку, поліцію, рятувальників, переглянути відео та на карті прокласти власний маршрут.





На створення віртуального туристично-інформаційного центру витратили понад 2 мільйони гривень із обласного бюджету. Це перший проєкт на Полтавщині та в Україні. Балансоутримувачем сенсорних кіосків буде Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Їх обслуговуватиме та наповнюватиме департамент культури і туризму ОДА.