Кременчук, Благодійність

Кременчужанка Анна Шарлай прохає про допомогу в покупці тренежера, який допоможе у боротьбі з хворобою

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 581

 Маленька кременчужанка має діагноз ДЦП

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для покупки тренажера з Польщі. 


- Я вже писала про стан тазостегневих суглобів Каринки і про швидку деформації хребта. Друзі, нам дуже необхідний "MOTOMED", тренажер для пасивної розробки рук і ніг. 


Прошу будь ласка не пропонуйте альтернативу, ми спробували і він ідеальний для Каринки. М'який хід вперед і назад, корекція спастики, можливість крутити руками і ногами. Шкодую, що упустила багато часу і що боялася її стимуляції, щоб не спровокувати напади. Як підсумок епі нікуди не пішла, а фізичний стан вимагає щоденних занять.


Мій зріст 165 см, при всьому своєму бажанні я фізично не подужаю розробку суглобів. Якби ви розуміли що таке спастика - це коли заклинює ніжку в суглобі і щоб її розігнути потрібно дуже багато зусиль. Мотомед ж впорається з цим завданням легко, - розповіла кременчужанка Анна Шарлай. 


На придбання тренажеру для Карини Шарлай потрібні кошти у розмірі 4 тисяч злотих (30 000 грн). 


Реквізити для допомоги: Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку 4731 2191 1722 3549 (мама Шарлай Анна)


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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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