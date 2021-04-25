Кременчук, ТЪ представляет, Фотоколекція

Кременчук у променях весняного сонця

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 702

 

Ловіть себе у фотооб'єктиві фотографа ТЪ:)
Фото: Артем Коваленко

Вже завтра синоптики передають, що Кременчук накриє дощ. Саме тому кременчужани сьогодні насолоджувалися весняним теплом та сонцем. 


На выходных в Кременчуге прогнозируют заморозки до -5°С


Ловіть себе у фотооб'єктиві фотографа ТЪ:)

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Автор: Fotokorr Фото: Артем Коваленко
Теги: вихідні
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