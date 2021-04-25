Кременчук у променях весняного сонця

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 702

Ловіть себе у фотооб'єктиві фотографа ТЪ:)

































































Фото: Артем Коваленко

Вже завтра синоптики передають, що Кременчук накриє дощ. Саме тому кременчужани сьогодні насолоджувалися весняним теплом та сонцем.









Ловіть себе у фотооб'єктиві фотографа ТЪ:)