На выходных в Кременчуге прогнозируют заморозки до -5°С

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 939

Весна не торопится радовать кременчужан теплом – на выходных в городе прогнозируют заморозки. Всему виной холодный циклон.





Sinoptik заявляет, что уикенд будет «морозить» кременчужан. Погодный портал обещает в субботу, 24 апреля, до -1°С в воздухе, а в воскресенье, 25 апреля, – до -5°С. Дневная температура поднимется до +10-12°С, не больше. Сильный дождь пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.





Обратите внимание, что непогода охватит понедельник и вторник: сильные заморозки до -5°С не отступят.





По прогнозам Gismeteo, всю субботу, 24 апреля, будет дождить, также поднимется ветер до 18 м/с. Столбики термометров в выходные покажут от +2°С до +12°С.





Ventusky не сообщает об осадках в субботу и воскресенье. Но предупреждает о порывах ветра до 54 км/час во второй половине дня в субботу, 24 апреля. В Кременчуге продержится переменная облачность. Воздух прогреется до показаний от +2°С до +11°С.