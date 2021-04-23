Кременчук

На выходных в Кременчуге прогнозируют заморозки до -5°С

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 939

 

Весна не торопится радовать теплом

Весна не торопится радовать кременчужан теплом – на выходных в городе прогнозируют заморозки. Всему виной холодный циклон.


 

Sinoptik заявляет, что уикенд будет «морозить» кременчужан. Погодный портал обещает в субботу, 24 апреля, до -1°С в воздухе, а в воскресенье, 25 апреля, – до -5°С. Дневная температура поднимется до +10-12°С, не больше. Сильный дождь пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.


Обратите внимание, что непогода охватит понедельник и вторник: сильные заморозки до -5°С не отступят.


 

По прогнозам Gismeteo, всю субботу, 24 апреля, будет дождить, также поднимется ветер до 18 м/с. Столбики термометров в выходные покажут от +2°С до +12°С.


 

Ventusky не сообщает об осадках в субботу и воскресенье. Но предупреждает о порывах ветра до 54 км/час во второй половине дня в субботу, 24 апреля. В Кременчуге продержится переменная облачность. Воздух прогреется до показаний от +2°С до +11°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз весна заморозки ветер
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