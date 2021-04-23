«Кремінь» завтра прийме «поліських вовків»

Завтра, 24 квітня, футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть житомирське «Полісся». Матч розпочнеться о 16.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Через перебування Кременчука та Полтавщини у «червоній» карантинній зоні - гра відбудеться без глядачів.
Пряма трансляція
«Кремінь» та «Полісся» - сусіди по турнірній таблиці, що додає гостроти матчу за 6 очок.
|11
|«Полісся»
|20
|5
|7
|8
|19-22
|22
|12
|«Кремінь»
|22
|5
|5
|12
|19-33
|20
Суддівські призначення:
Головний арбітр матчу Вадим Запрутняк матчі «Кременя» та «Полісся» у цьому та минулого сезону не обслуговував.
30 квітня «Кремінь» на виїзді зіграє з «ВПК-Агро», а 7 травня вдома прийме тернопільську «Ниву».