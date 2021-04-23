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«Кремінь» завтра прийме «поліських вовків»

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 315

 

Матч відбудеться без глядачів

Завтра, 24 квітня, футболісти «Кременя» на своєму полі приймуть житомирське «Полісся». Матч розпочнеться о 16.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Через перебування Кременчука та Полтавщини у «червоній» карантинній зоні - гра відбудеться без глядачів.


Пряма трансляція 



«Кремінь» та «Полісся» - сусіди по турнірній таблиці, що додає гостроти матчу за 6 очок.


11 «Полісся» 20 5 7 8 19-22 22
12 «Кремінь» 22 5 5 12 19-33 20


Суддівські призначення:

  • Головний арбітр: Запрутняк Вадим (Ужгород)
  • Арбітри: Прощенко Роман (Дніпро) та Семенов Андрій (Дніпро)
  • 4 арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)
  • Спостерігач арбітражу: Циганков Олександр (Тернопіль)


Головний арбітр матчу Вадим Запрутняк матчі «Кременя» та «Полісся» у цьому та минулого сезону не обслуговував.


30 квітня «Кремінь» на виїзді зіграє з «ВПК-Агро», а 7 травня вдома прийме тернопільську «Ниву».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Полісся
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