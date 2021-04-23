Якими вакцинами від коронавірусу найближчим часом щепитимуть кременчужан

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 571

Кому надаватимуть пріоритет у вакцинації

Якими вакцинами від коронавірусу найближчим часом щепитимуть кременчужан, поінформував директор міського департаменту охорони здоров’я Максим Середа.





У Кременчук надійшло 520 доз китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. 4 мобільні бригади проводять щеплення нею освітян, які задіяні на ЗНО, маломобільних груп населення (інвалідів І-ІІ груп) і людей, які за ними доглядають.





У понеділок-вівторок, 26-27 квітня, очікують на поставку близько 800 доз корейської вакцини AstraZeneca-SKBio.





- Вакцини аналогічні за механізмом виробництва, - сказав Середа про індійську та корейську AstraZeneca.





Препарат використовуватиметься для тих, хто підлягає імунізації протягом першого-другого етапу, а також людей 65+. У Кременчуці вже більше тисячі громадян віком 65+ записалися на вакцинування через сімейних лікарів, їх будуть викликати на процедуру.







А от вакцина Pfizer (Comirnaty) не розподіляється по містах України, а надходить тільки в обласні центри.





- У кожній області тільки одна бригада має право вакцинувати даною вакциною. Ми очікуємо в місті Кременчук 29 квітня виїзну бригаду. Вона буде проводити щеплення службовців Міністерства надзвичайних ситуацій, - пояснив головний медик.





Як повідомив 23 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, Полтавщина отримала чергову партію у 1170 доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer-BioNTech. Крім працівників інтернатних закладів і їх мешканців, нею щеплюватимуть співробітників ДСНС.





Попередня партія з 1170 доз, яка надійшла у неділю, була повністю використана: 801 мешканець інтернатних закладів, 353 працівника та 16 медиків отримали щеплення.





Крім того, до області надійде майже 13500 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.