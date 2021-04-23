Україна отримала вакцину AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї

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Сьогодні, 23 квітня, Україна отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.



Цю партію доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, її використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.





Нагадаємо, раніше до України надходила вакцина CoviShield (аналог вакцини Oxford AstraZeneca, розробленої шведсько-британським виробником фармацевтичної продукції у співпраці з Оксфордським університетом), яку виробляли в індійському Інституті сироватки крові. Але потім Індія призупинила експорт вакцини.





- Україна взяла на себе амбітні цілі по охопленню щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року. Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин та всіх можливих шляхів постачання. Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство – забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається, - зазначив Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України.





Усі вакцини у межах ініціативи COVAX Україна отримує безоплатно. Загалом у межах цієї ініціативи до кінця року має надійти вакцина для щеплення 8 млн українців.