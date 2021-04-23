Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

4 медичні працівники у Кременчуці померли від ускладнень COVID-19

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 454 Коментарів: 1

 
Які страхові виплати можуть отримати співробітники лікарень і амбулаторій

4 медичні працівники у Кременчуці померли від ускладнень COVID-19 за час пандемії. Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час засідання виконкому 23 квітня.


Він зазначив, що у лютому всіх співробітників лікарень і амбулаторій застрахували від фінансових ризиків захворювання на коронавірусну інфекцію.


Вже сім медиків, які хворіли на ковід, отримали виплати від страхової компанії. Сума виплат різниться. Якщо людина лікувалася амбулаторно, то коливається у межах 4-15 тисяч грн, якщо на стаціонарі – у межах 10-20 тисяч грн. Усе залежить від кількості днів непрацездатності, коли вона перебувала на лікарняному.


У випадку смерті від коронавірусу страхові виплати складають:

  • для медсестер та лікарів (у них найбільший ризик заразитися) – 50 тисяч грн;
  • для молодшого медперсоналу та інших співробітників – 25 тисяч грн.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса врачи медсёстры медики страховка
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Коментарі: 1

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romix:
Сьогодні, 14:15

Бюджет ТРК и газеты Малецкого - 650000 USD

Жизнь медика оценили - 1800/900 USD.

Вопрос один: вы там не рыбный суп ели?


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