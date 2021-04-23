4 медичні працівники у Кременчуці померли від ускладнень COVID-19

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 454 Коментарів: 1

4 медичні працівники у Кременчуці померли від ускладнень COVID-19 за час пандемії. Про це розповів директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час засідання виконкому 23 квітня.





Він зазначив, що у лютому всіх співробітників лікарень і амбулаторій застрахували від фінансових ризиків захворювання на коронавірусну інфекцію.





Вже сім медиків, які хворіли на ковід, отримали виплати від страхової компанії. Сума виплат різниться. Якщо людина лікувалася амбулаторно, то коливається у межах 4-15 тисяч грн, якщо на стаціонарі – у межах 10-20 тисяч грн. Усе залежить від кількості днів непрацездатності, коли вона перебувала на лікарняному.



У випадку смерті від коронавірусу страхові виплати складають: