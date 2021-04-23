Карантинні реалії: обслуговували без масок та розливали алкоголь невідомого походження

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 1 453 Коментарів: 1

Які порушення виявили у Кременчуці під час перевірки

23 квітня відбулося засідання виконкому Кременчуцької міської ради, на якому підвели деякі підсумки першого тижня карантину.









Начальниця міського управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк доповіла, що протягом тижня перевірили 1128 об’єктів. У 42% з них були виявлені порушення. Найчастіше недотримуються соціальної дистанції, відсутні засоби індивідуального захисту у покупців та продавців.





Особливо звернули увагу на заклади громадського харчування: перевірили 45, з них 25 – наливайки, на які часто надходять скарги від мешканців міста.





Так, зі скаргами неодноразово звертались мешканці будинку по вул. Шевченка 35 навпроти якого знаходиться наливайка «У тещі». Вона працює цілодобово. Люди викликають поліцію, але постійних результатів це не дає.





«Ми там побували. У них апріорі не може бути цілодобового режиму тому що всі заклади ресторанного господарства без виключення не мають права працювати вночі під час карантину. Ні на винос, ніяк» - начальниця міського управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк







Крім того, поліцією складені протоколи на бар «Всі свої», бар «Кабак» по пр. Лесі Українки 66а (порушення по ст.44 п.3 АКУ).

Держпродспоживслужба на вихідних склала протокол на магазин «Любава» по вул. Героїв Укаїни 5 за антисанітарію.





Виписали припис й магазину «МК М’ясний» на вул. Небесної сотні, 35 з приводу того, що там обслуговують покупців без маски.





Неодноразово надходили скарги від громадян міста на бар на вул. Велика Набережна в районі будинку 35. В барі, що розташований на кінцевій зупинці 11 маршруту, вже не вперше знайшли чисельні порушення.





Мер Кременчука Віталій Малецький доручив розібратися з цим випадком:





Через дорогу від них буде базовий табір турецької компанії, яка буде будувати міст. Стидно показувати Україну такою.





Ще одна наливайка, яка належить Кремінь Світлані Валилівні, торгує алкогольними напоями невідомого походження, розлитими у пластикові пляшки місткістю 100 або 200 грамів. Така собі «торгівля на виніс».





По всім випадкам буде проведена робота з метою усунення порушень.