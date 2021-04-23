З'явилися подробиці про знайдений снаряд у Кременчуці: його викопали турки на місці майбутнього мосту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 789

Артилерійський снаряд, знайдений учора, 22 квітня, на території вантажного річкового порту, відкопали під час підготовчих робіт з будівництва нового мосту через Дніпро. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання преси онлайн після засідання виконкому.







За його словами, снаряд знайшли робітники турецької будівельної компанії «Догуш» під час земляних робіт. Через таку знахідку роботи довелося призупинити. ДСНС сьогодні має вилучити снаряд 110 калібру. За попередньою інформацією, снаряд не бойовий.





- Але ми не знаємо, що там ще є. ДСНС обстежить ділянку, видасть акт і роботи будуть продовжені, - прокоментував мер. - Зараз виконувати роботи з розмінуванню та обстеженню території заважає дощ.



Мер додав, що, імовірно, до кінця дня роботи будуть продовжені.