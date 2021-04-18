18 квітня Полтавщина отримала вакцину Pfizer: хто стане першими щепленими

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Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні, 18 квітня, область отримала 1170 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer – BioNTech*.





Це тільки перше поставлення вакцини Pfizer-BioNTech, іще будемо замовляти чергову партію в кілька тисяч доз, - зазначив Синєгубов.





За інформацією Міністерства здоров’я України, вже 19 квітня мешканців Полтавщини почнуть вакцинувати новою вакциною. Щеплення будуть проводити дві мобільні бригади, які пройшли відповідне навчання.





На регіональний склад Полтавщини вакцина Pfizer надійшла в спеціальних контейнерах із сухим льодом, що здатен підтримувати наднизькі температури – адже цю вакцину потрібно зберігати при температурі від -60°C до -80°C. На складі вакцину триматимуть в цих термоконтейнерах, які будуть регулярно поповнювати сухим льодом. Звідти попередньо розморожені до +2-8°C флакони з вакциною щодня видаватимуть мобільним бригадам, які мають використати її протягом 120 годин.





Спочатку вакцинуватимуть мешканців та персонал будинків для літніх людей, потім працівників ДСНС та прикордонників.





Препарат розрахований на дві дози, тож за кожним, хто отримає щеплення, буде зарезервована й друга доза вакцини. Інтервал між щепленнями становить 21 день.





*Ця вакцина містить у собі молекулу, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.



