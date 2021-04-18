На Першотравневій зіткнулися маршрутка і тролейбус

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Обійшлося без потерпілих
Сьогодні, 18 квітня, сталася ДТП на вулиці Першотравневій – зіткнулися маршрутка і тролейбус. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.
Аварія обійшлася без потерпілих. На місці працюють патрульні.