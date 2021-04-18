Надзвичайні новини

На Першотравневій зіткнулися маршрутка і тролейбус

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 995

 

Обійшлося без потерпілих

Сьогодні, 18 квітня, сталася ДТП на вулиці Першотравневій – зіткнулися маршрутка і тролейбус. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.


Аварія обійшлася без потерпілих. На місці працюють патрульні.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП ДТП с маршруткой троллейбус маршрутка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх