В Україну прилетіло 117 тис доз вакцини виробництва Pfizer-BioNTech: кого нею щепитимуть

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 624

Перша поставка по 1170 доз надійде у кожну з областей та в Київ; з 19 квітня почнеться імунізація людей по всій країні

Сьогодні, 16 квітня, в Україну спеціальним рейсом прилетіло 117 тис доз вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Подробиці повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний санітарний лікар Віктор Ляшко.





Нагадую, що торговельна назва цієї вакцини Comirnaty. Ми отримали її в рамках механізму COVAX і це лише перша партія, – написав Ляшко.



Щеплення вакциною Comirnaty розпочнеться вже 18 квітня із Київської області, а з 19 квітня – по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.



Розподіл Comirnaty наступний: перша поставка по 1170 доз надійде у кожну з областей та в Київ. Разом з вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.



Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60°C до -80°C. Для перевезення перших 117 тис доз за результатами відкритого тендеру проєктом «Безпечні та доступні ліки» (SAFEMed, USAID) обрали приватну логістичну компанію ТОВ «Фармасофт».











Трохи деталей про особливості транспортування та зберігання вакцини



1. Логістична компанія щотижня (за необхідності частіше) доставлятиме партії вакцини з центрального складу в Києві, де вони зберігатимуться у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів у кількості й за графіком, визначеним МОЗ України.



2. На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C.



3. З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забиратимуть працівники мобільних бригад, складатимуть її у термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджатимуть у місця проведення щеплення.



4. Представник регіонального складу та представник мобільної бригади мають пересвідчитись, що зафіксовано час та дату розмороження вакцини. Мобільна бригада має використати отриману партію вакцини протягом 120 годин з моменту розмороження.



5. Термін зберігання в термоконтейнері, що забезпечує підтримання температури менше -60°C, – до 30 днів з моменту доставлення (за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом).



Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:

при температурі від -60°C до -80°C – до 6 місяців;

при температурі від +2°C до +8°C – до 120 годин (5 діб);

при температурі до +25°C – до 2 годин.

Термін зберігання вакцини після розведення від +2°C до +25°C – 6 годин.