Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Двоє кременчужан змагатимуться на Міжнародній олімпіаді з інформатики 2021

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 480 Коментарів: 1

 

Учні ліцею «Політ» Олег Навер та Максим Тур ввійшли у Національну збірну разом з ще двома українцями

Двоє кременчужан змагатимуться на Міжнародній олімпіаді з інформатики 2021, яка проходитиме дистанційно. Про це повідомила громадська організація «Федерація олімпіадного програмування». Відбірково-тренувальні збори на цю олімпіаду проходили з 8 по 13 квітня у селі Потоки на базі табору «Ерудит», результати ТУТ.


У Національну збірну потрапили:

  • Олег Навер, учень 10 класу ліцею «Політ» (тренер – Валентин Мельник);
  • Максим Тур, учень 11 класу ліцею «Політ» (тренер – Валентин Мельник);
  • Костянтин Савчук, учень 11 класу Коростишівського НВК «Загальноосвітня школа І-II ступенів – ліцей інформаційних технологій» (тренер – Сергій Жуковський);
  • Андрій Ковригін, учень 11 класу ліцею №208 м. Києва (тренери – Ігор Ковригін та Наталія Єременко).

*на фото зліва направо: Констянтин Савчук, Олег Навер, Андрій Ковригін, Максим Тур

У Кременчуці зчинився скандал через відбір на Міжнародну олімпіаду з інформатики

 

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: олімпіада ліцей Політ информатика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

502
shtai:
Сьогодні, 15:53

Що на це скаже невизнаний видатний тренер з Хмельниччини? Знову все підтасували?


1 0
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх