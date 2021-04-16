Двоє кременчужан змагатимуться на Міжнародній олімпіаді з інформатики 2021

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Учні ліцею «Політ» Олег Навер та Максим Тур ввійшли у Національну збірну разом з ще двома українцями

Двоє кременчужан змагатимуться на Міжнародній олімпіаді з інформатики 2021, яка проходитиме дистанційно. Про це повідомила громадська організація «Федерація олімпіадного програмування». Відбірково-тренувальні збори на цю олімпіаду проходили з 8 по 13 квітня у селі Потоки на базі табору «Ерудит», результати ТУТ.





У Національну збірну потрапили:

Олег Навер, учень 10 класу ліцею «Політ» (тренер – Валентин Мельник);

Максим Тур, учень 11 класу ліцею «Політ» (тренер – Валентин Мельник);

Костянтин Савчук, учень 11 класу Коростишівського НВК «Загальноосвітня школа І-II ступенів – ліцей інформаційних технологій» (тренер – Сергій Жуковський);

Андрій Ковригін, учень 11 класу ліцею №208 м. Києва (тренери – Ігор Ковригін та Наталія Єременко).

*на фото зліва направо: Констянтин Савчук, Олег Навер, Андрій Ковригін, Максим Тур