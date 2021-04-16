Учні ліцею «Політ» Олег Навер та Максим Тур ввійшли у Національну збірну разом з ще двома українцями
Двоє кременчужан змагатимуться на Міжнародній олімпіаді з інформатики 2021, яка проходитиме дистанційно. Про це повідомила громадська організація «Федерація олімпіадного програмування». Відбірково-тренувальні збори на цю олімпіаду проходили з 8 по 13 квітня у селі Потоки на базі табору «Ерудит», результати ТУТ.
У Національну збірну потрапили:
*на фото зліва направо: Констянтин Савчук, Олег Навер, Андрій Ковригін, Максим Тур