Кількість транспорту на маршрутах у Кременчуці зменшать - але повністю зупиняти його вдень у мерії не налаштовані (оновлено)

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 1 716

Мер Кременчука Віталій Малецький схиляється до думки зменшити кількість транспорту на маршрутах у місті. Питання зараз обговорюють у мерії. Перевізники скаржаться, що вдень на зупинках немає людей.





- Якщо вдень працювати повністю, то збитки не дадуть нормально працювати, - сказав представник АТП 15307 Юрій Кірєєв.





Він також заявив, що маршрут №12 працював — одна маршрутка (раніше мер Малецький сказав, що автобуса немає на маршруті), але зняли пільговий автобус.













- Два авто спрацювали з плюсом по 200 гривень. Максимальна зарплата водія 7-10 тисяч гривень, - сказав Юрій Кірєєв.





Солідарні з ним інші перевізники. Дехто вже скоротив випуск транспорту на 30%. Разом з тим, випуск на лінію тролейбусів не зменшили.





На маршруті №9 змогли вийти лише 4 машини із 9 — решта не окупається, заявив керівник автотранспортного підприємства «Аделла».





Мер пообіцяв погасити борги перед автотранспортними підприємствами по пільгових перевезеннях. І зауважив, що в суботу-неділю транспорт все одно має працювати — хоча б в обмеженій кількості.





У мерії продовжують видавати спецквитки на перевезення, обіцяють завершити цю роботу до понеділка.









Додано:





Мер Віталій Малецький домовився з перевізниками, що у салони авто братимуть батьків з дітьми, яким потрібно відвести дитину в дитсадки чи лікарні (навіть якщо немає квитка на спецперевезення).





Мерія категорично проти обмеження транспорту ранковими та вечірніми годинами з 19 квітня, як постановили в області: зранку з 6.00 до 10.00, а ввечері – з 16.00 до 19.00.









- Наші перевізники не брали стоячих. Люди стояли у чергах, - заявив на нараді мер Кременчука Малецький.





(Від редакції: ми впевнені, що мер помиляється щодо стоячих пасажирів, бо бачили їх у маршрутках на власні очі.)





Віталій Малецький, зокрема, каже, що робота транспорту повний день дозволить розвести транспортні потоки і зменшити кількість людей, що одночасно перебувають як на зупинках, так і у транспорті та інших громадських місцях, наприклад, у лікарнях.





- Ще раз звертаюся до Олега Васильовича (голови Полтавської ОДА Синєгубова — ред.): переглянути дане рішення і врахувати специфіку великих міст, - заявив Віталій Малецький.





Він наголосив, що підприємства міста не влаштовує обмеження по годинах, оскільки деякі працюють до 20.00. У деяких, наприклад, на «Укртатнафті», безперервний цикл.





Мер доручив керівнику транспортного відділу Руслану Івашині підготувати лист голові державної комісії ТЕБ та НС щодо неприпустимості обмежень по годинах. У мерії сподіваються, що до понеділка це питання вирішиться.





Водночас, преслужба ОДА підкреслює:





Рішення комісії з питань ТЕБ і НС, які стосуються організації роботи транспорту з 19 квітня в умовах червоної зони, діятимуть на всій території області.