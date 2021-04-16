Мер Кременчука Віталій Малецький схиляється до думки зменшити кількість транспорту на маршрутах у місті. Питання зараз обговорюють у мерії. Перевізники скаржаться, що вдень на зупинках немає людей.
Він також заявив, що маршрут №12 працював — одна маршрутка (раніше мер Малецький сказав, що автобуса немає на маршруті), але зняли пільговий автобус.
Солідарні з ним інші перевізники. Дехто вже скоротив випуск транспорту на 30%. Разом з тим, випуск на лінію тролейбусів не зменшили.
На маршруті №9 змогли вийти лише 4 машини із 9 — решта не окупається, заявив керівник автотранспортного підприємства «Аделла».
Мер пообіцяв погасити борги перед автотранспортними підприємствами по пільгових перевезеннях. І зауважив, що в суботу-неділю транспорт все одно має працювати — хоча б в обмеженій кількості.
У мерії продовжують видавати спецквитки на перевезення, обіцяють завершити цю роботу до понеділка.
Мер Віталій Малецький домовився з перевізниками, що у салони авто братимуть батьків з дітьми, яким потрібно відвести дитину в дитсадки чи лікарні (навіть якщо немає квитка на спецперевезення).
Мерія категорично проти обмеження транспорту ранковими та вечірніми годинами з 19 квітня, як постановили в області: зранку з 6.00 до 10.00, а ввечері – з 16.00 до 19.00.
- Наші перевізники не брали стоячих. Люди стояли у чергах, - заявив на нараді мер Кременчука Малецький.
(Від редакції: ми впевнені, що мер помиляється щодо стоячих пасажирів, бо бачили їх у маршрутках на власні очі.)
Віталій Малецький, зокрема, каже, що робота транспорту повний день дозволить розвести транспортні потоки і зменшити кількість людей, що одночасно перебувають як на зупинках, так і у транспорті та інших громадських місцях, наприклад, у лікарнях.
Він наголосив, що підприємства міста не влаштовує обмеження по годинах, оскільки деякі працюють до 20.00. У деяких, наприклад, на «Укртатнафті», безперервний цикл.
Мер доручив керівнику транспортного відділу Руслану Івашині підготувати лист голові державної комісії ТЕБ та НС щодо неприпустимості обмежень по годинах. У мерії сподіваються, що до понеділка це питання вирішиться.
Водночас, преслужба ОДА підкреслює: