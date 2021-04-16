26-річний полтавець отримав смертельне поранення у власному домі

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 726 Коментарів: 1

Між ним та нападником виникла сварка, і останній кілька разів вдарив покійного ножем

Вчора, 15 квітня, близько 19.00 до лікарні Полтави привезли хлопця з ножовими пораненнями, але врятувати життя 26-річному полтавцю не вдалося, і о 22.00 він помер. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.



Начальник відділення №1 Полтавського районного управління поліції Віталій Ємець зазначив, що після отримання повідомлення про злочин слідчі та поліціянти почали розслідувати справу, у домоволодінні потерпілого вони знайшли речові докази і знаряддя, яким було скоєно злочин.



Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваного в умисному вбивстві – 47-річного жителя Полтави. Як виявилося, між чоловіками виникла сварка, під час якої нападник і наніс смертельні удари ножем.





Наразі 47-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.





У рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. У разі доведення судом вини підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.



