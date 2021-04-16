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Перевізники у Кременчуці вже відмовляються працювати — мер Малецький

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 59

 
Не влаштовує режим спецперевезень — мало пасажирів

Перевізники у Кременчуці вже відмовляються працювати. Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький після засідання виконкому:


- Від перевізників надходить інформація, що водії відмовляються працювати. Сьогодні вже відмовився 12-й маршрут, по факту.


Він доручив керівнику відділу транспорту Руслану Івашині провести роз'яснювальну роботу з перевізником на маршруті №12 — це АТП 15307.


- Я розумію, що людині важко працювати, коли вона перевозить 2-3 пасажирів. Не заробляє собі навіть на зарплату, на паливо та інше. Але у цього перевізника є й інші маршрути. Давайте ці складні два тижні пройдемо разом, щоб ми з вами не сварилися. Забезпечте перевезення транспортом. Можливо, десь зменшиться кількість рейсів. Це об'єктивна ситуація, тому що пасажиропотоки зменшаться. Але в критичні години — вранішні та вечірні години пік — транспорт повинен працювати, - заявив міський голова.


Наразі мерія веде перемовини з перевізниками.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: перевізники транспорт карантин маршрутки
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