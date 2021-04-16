Перевізники у Кременчуці вже відмовляються працювати — мер Малецький

Перевізники у Кременчуці вже відмовляються працювати. Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький після засідання виконкому:

- Від перевізників надходить інформація, що водії відмовляються працювати. Сьогодні вже відмовився 12-й маршрут, по факту.

Він доручив керівнику відділу транспорту Руслану Івашині провести роз'яснювальну роботу з перевізником на маршруті №12 — це АТП 15307.

- Я розумію, що людині важко працювати, коли вона перевозить 2-3 пасажирів. Не заробляє собі навіть на зарплату, на паливо та інше. Але у цього перевізника є й інші маршрути. Давайте ці складні два тижні пройдемо разом, щоб ми з вами не сварилися. Забезпечте перевезення транспортом. Можливо, десь зменшиться кількість рейсів. Це об'єктивна ситуація, тому що пасажиропотоки зменшаться. Але в критичні години — вранішні та вечірні години пік — транспорт повинен працювати, - заявив міський голова.